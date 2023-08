Pallavolo femminile serie B1

Nuovo colpo per il Volley Terrasini che annuncia l’arrivo di Alessia Ameri. Giocatrice di grande esperienza – anche in serie A1 con Caserta nella stagione 2019-2020 – maturata nei campionati nazionali di A2, B1 e B2, ma anche una laurea in Economia nonché conduttrice televisiva e modella.

Ameri, 38 anni, foggiana, alta 1.75, è il settimo volto nuovo per la squadra del presidente Tony Mancino che tra una settimana – il 29 agosto – comincerà la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B1.

Si aggiunge a Sharon Luzzi, Barbara Bacciottini, Fabiola Ruffa, Giorgia Cangialosi, Maria Laura Patti e Irene Amenta in un roster che continua a variare rispetto a quello della scorsa stagione.

Giocatrice duttile che predilige la fase difensiva e che è stata schierata anche nel ruolo di libero. La scorsa stagione ha giocato a Bisceglie, in Puglia, nel campionato di B2 mentre in passato ha vestito le maglie di Reggio Calabria e Trevi in B1 e di Marsala ed Olbia in A2.

“Grande voglia di far bene”

Queste le parole dell’esperta giocatrice: “La scelta di Terrasini giunge dopo un’estate impegnativa e in cui abbiamo, insieme al presidente cercato di trovare la quadra per rendere il mio arrivo in Sicilia possibile, considerati i miei vari impegni extrasportivi. Colgo l’occasione per ringraziarlo per avere dimostrato la forte volontà di avermi in squadra, cosa per me molto importante e che mi ha lusingata. Da parte mia, come ogni anno, ho una grande voglia di fare bene e di togliermi soddisfazioni che, nonostante la mia esperienza, non sono mai abbastanza”.

Alessia Ameri prosegue: “Mi auguro di poter trovare un ambiente sano e motivante, oltre ad un gruppo squadra coeso e combattivo. Ci sarà bisogno del contributo di tutte per potere fare bene in un campionato ostico come quello di B1. Sono fiduciosa e auspico per la società e per tutte noi ragazze il miglior campionato possibile. Ci vedremo presto in palestra”.

