Pallavolo femminile, novità nella formazione allenata da Renato Ciappa

Primi rinforzi per la matricola Com.Fer Palermo in vista del prossimo campionato di serie B2 di pallavolo femminile. La squadra allenata da Renato Ciappa dopo la stagione che si è conclusa con l’accoppiata promozione-Coppa Sicilia, punta alla salvezza.

Tris di nuovi arrivi, Arcoleo, Appigadoo e Saccullo

Arrivano quindi i primi colpi di mercato per il club palermitano che torna in quarta serie nazionale dopo una stagione in C. Si tratta di Desirèe Arcoleo, Maria Bakhita Appigadoo e Giulia Saccullo.

Arcoleo, palermitana classe 1995, gioca nel ruolo di libero e affiancherà l’esperta Stefania Macchiarella in questo reparto.

Cresciuta alla Polisportiva Futura di Ario De Giovanni ha già fatto l’esperienza della B2 due anni fa con la Stefanese. Nella scorsa stagione, invece, ha giocato in serie C nel Volley Club Leoni.

Bakhita Appigadoo, atleta palermitana di origini mauriziane, è una centrale classe 2000, alta 1,75. Cresciuta nella Mauro Sport con Angelo Mortellaro, ha già una buona esperienza nella serie nazionale avendo giocato in B2 negli ultimi anni sia nel Volley Terrasini che nella Stefanese. Ritroverà in squadra il capitano Valentina Tutone con la quale due anni fa aveva mancato, ai play-off, la promozione dalla C alla B2 con la Ericina Volley. Arriva in prestito dalla Mauro Sport.

Giulia Saccullo, invece, è una palleggiatrice classe 1997, anch’essa alta 1,75, cresce nella Capacense alla corte di Enza Cataldo. Gioca praticamente da sempre a Capaci e proprio nell’ultima Serie C è stata una delle agguerrite avversarie sia nella regular season del campionato che in finale di Coppa Sicilia. Andrà ad affiancare la Luisa Nuccio in cabina di regia. Anche lei arriva in prestito. Sarà per lei l’esordio in una serie nazionale.

Riconfermate le dirette di Valentina Vitrano voce storica del club nonché allenatrice del settore giovanile della Com.Fer.

Ciappa “Obiettivo salvezza”

Renato Ciappa, che verrà affiancato da Fabio Giarrusso, parla degli obiettivi stagionali della Com.Fer Palermo. La parola d’ordine è la salvezza. Queste le parole del tecnico palermitano “Obiettivo primario la salvezza. Per fare ciò ci vorrà grande impegno di tutto lo staff e delle atlete perché si prospetta un campionato non semplice. Così come l’anno scorso la nostra squadra è un mix di atlete esperte e altre molto giovani. E sicuramente è stato importante avere mantenuto gran parte dell’ossatura dell’anno scorso”.

Il girone L della serie B2

Questa la composizione del girone L del campionato di serie B2 di pallavolo femminile che è composto da 14 formazioni. Nove di queste sono siciliane (due le palermitane, la Com.Fer, appunto e la Volley Palermo, ndr), le restanti 5 sono calabresi.

Manca ancora il calendario che verrà diramato nelle prossime settimane dalla Fipav nazionale. Dalla composizione si prevede una lunga regular season con 26 partite anche se nulla è ancora definitivo.

Ecco le formazioni: Traina Srl Caltanissetta, Volley Valley Funiviaetna Catania, Saracena Cassiopeasisa Messina, Cus Catania, Ssd Pvt Modica Arl Ragusa, Asd Volley Cademy Wekondor Catania, Com.Fer Palermo, Asd Volley Palermo, Volley Reghion Reggio Calabria, Sensation Profumeria Rc, Races Finance Sl Cosenza, Apd Todo Sport Vibo Valentia, Asd Alus Volley Mascalucia Catania, Pallavolo Paola Cosenza.