Pallavolo femminile, le palermitane superano 3-2 la Polisportiva Nino Romano

La Com.Fer Palermo ritorna dopo una sola stagione in serie B2. La squadra allenata da Renato Ciappa si impone 3-2 dopo oltre due ore nella finale dei play off contro la Polisportiva Nino Romano. E festeggia il ritorno nella pallavolo femminile nazionale grazie ad una stagione da incorniciare impreziosita anche dalla vittoria in Coppa Sicilia del gennaio scorso.

In casa, alla palestra dell’istituto comprensivo Cruillas in via Filippo Brunetto, tanti rischi per le palermitane che dopo aver dominato il girone A della serie C perdendo una sola volta, si sono complicate la vita perdendo il play off principale con il Modica con un duplice 3-0 che non ha lasciato dubbi sul fatto che le iblee meritassero la quarta serie direttamente.

Successo in rimonta, tie-break punto a punto

Il club del presidente Roberto Modica ha saputo ricompattarsi. E tra le mura di casa ha superato al termine di una partita palpitante la formazione ospite rimontando e vincendo ai vantaggi al tie-break. Senza però qualche passaggio a vuoto come ad esempio nel terzo set sopra di 8 punti sul 23-17, il sestetto di casa ha subito la rimonta delle ospiti che non hanno sbagliato nulla. Nella quarta frazione Valentina Tutone e compagne hanno reagito chiudendo senza patemi d’animo il set e poi tenendo duro al tie-break portato a casa dopo un andamento incerto punto a punto al termine di un’altalena di mille emozioni.

Giappa “Complimenti alle nostre ragazze”

“Brave le nostre ragazze a non arrendersi – racconta Renato Ciappa, tecnico della Com.Fer. Palermo – e soprattutto ad uscire fuori dai momenti di difficoltà come quanto visto nel terzo set quando eravamo a due punti dal portarci in vantaggio sul 2-1 ed invece siamo stati costretti a recuperare. E poi nel tie-brak c’è stata la maturità di rimanere fredde lottando punto a punto. Alla fine ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno. Abbiamo superato un avversario veramente ostico e ben preparato”.

Com.Fer Palermo-Polisportiva Nino Romano, il tabellino

Com.Fer Palermo-Polisportiva Nino Romano 3-2

Parziali: 21-25; 25-17; 23-25; 25-20; 16-14

Com.Fer. Palermo: La Pàrola 24, Russo Alesi 17, Giarrusso 12, Tutone 7, Miceli 4, Nuccio 3, Palumbo 1, Alessandretto, Lo Dico, Perricone, Valvo, Macchiarella (L1), Ciappa (L2). Allenatore: Renato Ciappa.

Pol. Nino Romano: Imperiale 23, Bertè 17, Puglisi 9, Pino 8, Brigandì 7, Vallefuoco 3, De Luca 2, Fleres 1, Musicò 1, Prizzi, Perfigura, Cuzzocrea (L). Allenatore: Mauro Maccotta.

Arbitri: Angelo Patanè e Carlo Beninato