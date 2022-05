Pallanuoto, etnee più vicine al 22° titolo

Lo scudetto della pallanuoto femminile si avvicina ancora di più a Catania. L’Ekipe Orizzonte, dopo essersi imposta 11-10 a Padova venerdì scorso, concede il bis e davanti al pubblico amico della piscina Scuderi di Catania vince 8-6 sulla Plebiscito in gara 2 della finale per il titolo italiano.

Le etnee adesso guidano 2-0 e già giovedì 19 maggio ha il match point per chiudere il discorso e vincere il 22° scudetto della sua storia, il secondo di fila. Il doppio vantaggio però potrebbe concretizzarsi anche in una eventuale gara 4 prevista in casa domenica 22 maggio.

Ekipe Orizzonte sempre in vantaggio

Se gara 1 aveva fatto emergere la tempra delle catanesi, in grado di recuperare sempre e di piazzare la zampata vincente nel finale, la sfida di questo pomeriggio ha mostrato la solidità delle rossazzurre. L’Ekipe Orizzonte è sempre stato in vantaggio conducendo la gara fin da subito.

Nella prima frazione, apre l’australiana Bronte Hallingan, decisiva nella partita di venerdì scorso. Poi il pareggio quasi immediato delle venete con Millo. Entrambe le reti in superiorità. Ancora Halligan e Palmieri portano il punteggio sul 3-1. Nella seconda frazione un rigore di Marletta ed una marcatura in superiorità di Casson mandano le squadre al riposo lungo sul 4-2.

Condorelli para rigore a Queirolo e rossazzurre in fuga sul +3

Decisiva la terza ripresa: segna Bettini e le etnee volano sul +3. Casson accorcia e Padova ha una grande occasione di portarsi sul -1 per un rigore. Queirolo, però, si fa ipnotizzare da Aurora Condorelli che intuisce e neutralizza il tiro dai cinque metri dell’esperta avversaria. Nell’azione successiva Halligan, cinicamente, finalizza il gol del 6-3. Le padrone di casa controllano: Dario accorcia per le venete ma Viacava chiude il terzo parziale sul 7-4.

Ad inizio ultimo quarto segna subito Barzon e le venete vanno sul -2. Palmieri però segna il gol della tranquillità. Nel finale un rigore di Millo riporta le due formazioni a due reti di distacco ma poi non succede più nulla. Ed è festa dei circa 400 spettatori della piscina Scuderi.

Palmieri “Noi ciniche e determinate, ma pensiamo a gara 3”

Valeria Palmieri, commenta la sfida: “Forse siamo state più ciniche, più determinate – sottolinea –. Questa era la gara più difficile da vincere. Sono orgogliosa di tutte le mie compagne. C’è sempre qualche cosa che possiamo migliorare. Vedremo cosa abbiamo sbagliato. Il Padova è una squadra che non si arrende mai, dal primo al minuto successivo in cui l’arbitro fischia la fine della partita. Volevo ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto. Ora è finita la partita, pensiamo a gara 3. Domani dimenticheremo quello che abbiamo fatto e ci concentreremo su cosa migliorare”.

Il tabellino, Halligan sigla una tripletta

Ekipe Orizzonte-Cs Plebiscito Padova 8-6

Parziali: 3-1; 1-1; 3-2 e 1-2

Ekipe Orizzonte: Santapaola, Halligan 3, Spampinato, Viacava 1, Gant, Bettini 1, Palmieri 2, Marletta 1, Emmolo, Vukovic, Longo, Leone, Condorelli. Allenatore: Miceli.

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 1, Gottardo, Borisova, Queirolo, Casson 2, A. Millo 2, Dario 1, Armit, Meggiato, Centanni, Grigolon, Giacon. Allenatore: Posterivo.

Arbitri: Petronilli e Peris

Note. Superiorità numeriche: Orizzonte 4/13 + un rigore e Plebiscito 2/14 + tre rigori, di cui uno parato da Condorelli a Queirolo nel terzo tempo. Uscite per limite di falli Meggiato (P) nel terzo, Centanni (P), Viacava, Gant e Vukovic (O) nel quarto tempo. Spettatori 400.

Il calendario delle finali da giocare, Ekipe Orizzonte può chiudere il discorso giovedì

Questo il calendario delle partite da giocare.

Gara3 – giovedì 19 maggio

17.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte

Eventuale gara4 – domenica 22 maggio

14.15 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Eventuale gara5 – mercoledì 25 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte.