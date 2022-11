Serie C, le rosanero al quinto posto in classifica, Ko il Sant'Agata

Soffre ma vince il Palermo femminile che ieri ha vinto in trasferta sull’ostico campo del Matera Sassi per 1-0.

Tre punti che fanno classifica e morale per le rosanero che conquistano la quinta piazza dopo il pareggio rocambolesco casalingo di domenica scorsa con l’Independent.

Siciliane a quota 22, poco più in la Lecce e Chieti a 24. La seconda posizione dista tre lunghezze ed è occupata dal Trastevere con i suoi 25 punti. Inarrestabile, finora, la schiacciasassi Res Roma VIII che viaggia a punteggio pieno.

Per il Palermo femminile è decisivo il gol di Dragotto

A decidere la sfida del centro sportivo Paip, valida per la decima giornata del girone C di serie C, è stata Chiara Dragotto, capitano della squadra allenata da Antonella Licciardi, al quarto d’ora del primo tempo.

Le lucane recriminano per alcune occasioni sbagliate ed un gol-fantasma. Nell’azione il pallone ha colpito la traversa ed ha rimbalzato in campo, senza – secondo l’arbitro – valicare del tutto la linea di porta.

Academy Sant’Agata sconfitta dal Grifone Gialloverde

Perde ancora l’Academy Sant’Agata. Le biancazzurre si arrendono 3-1 sul campo del Grifone Gialloverde. Segna per le siciliane ancora Alessia Cammarata, alla sesta realizzazione stagionale, sulle 8 complessive della sua squadra.

La classifica non sorride: Academy Sant’Agata fanalino di coda con due punticini conquistati dopo dieci giornate.

I risultati della decima giornata

Il fattore campo generalmente è stato rispettato: segno 2 solo a Cosenza nel 3-0 della capolista Res Roma VIII e del Palermo femminile 0-1 a Matera, poi sei successi casalinghi.

Chieti Femminile-Lecce Women 4-3

Cosenza-Res Roma VIII 0-3

Grifone Gialloverde-Academy Sant’Agata 3-1

Independent-Frosinone 1-0

Matera Città Sassi Women-Palermo 0-1

Roma Calcio-Cantera Adriatica Pescara 5-1

Vis Mediterranea Soccer W-Crotone 2-0

Trastevere Calcio W-Salernitana W 6-0

La classifica dopo 10 giornate, Palermo femminile a quota 21

La classifica del girone C della serie C dopo 10 turni vede la seguente situazione:

Res Roma VIII 30 punti; Trastevere Calcio W 25; Chieti e Lecce Women 24; Palermo 22; Roma Calcio Femminile e Vis Mediterranea Soccer W 18; Matera Città Sassi Women e Independent 16; Frosinone 13, Grifone Gialloverde 10; Crotone 5; Cosenza 4; Salernitana W e Cantera Adriatica Pescara 3; Academy Sant’Agata 2.