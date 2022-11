A Castellammare del Golfo finisce 3-3, rosanero quinte

Primo pareggio stagionale del Palermo femminile che in casa, a Castellammare del Golfo, impatta 3-3 con l’Independent nella nona giornata del girone C del campionato di serie C.

Un risultato raggiunto in modo rocambolesco per le rosanero allenate da Antonella Licciardi che sotto 1-3 a tre minuti dalla fine riescono con orgoglio e carattere a non perdere. Un punto che fa comunque classifica e permette al Palermo femminile di rimanere in quinta posizione con 19 punti. Otto lunghezze in meno rispetto alla capolista Res Roma VIII che naviga a punteggio pieno.

Sliding doors, rigore sbagliato, gol subito

Le rosanero hanno faticato molto per raggiungere il pareggio nel finale eppure la partita avrebbe potuto avere un andamento ben diverso. Il Palermo femminile ha l’occasione per andare in vantaggio al 15’ su calcio di rigore. Genny Piro centra la traversa e nasce l’azione di contropiede delle ospiti che permette a Tagliaferri di portare in vantaggio la squadra campana.

Giada Ribellino, tuttavia, trova il pareggio quasi immediatamente. È il 19’ quando si fa trovare pronta sotto misura ad appoggiare in porta un’azione di Alessandra Impellitteri.

Il pari non dura molto: Musella in mezza girata su azione d’angolo riporta l’Independent in vantaggio al 27’.

Ospiti sul 3-1 ad inizio ripresa

Ad inizio ripresa arriva anche il 3-1 con Sorriso che si inserisce nel cuore dell’area sfruttando un calcio di punizione battuto sulla sinistra.

Rimonta del Palermo Femminile

Le rosanero sembrano ormai ko ma nel finale succede di tutto. Al 42’ Dragotto è servita da Ribellino dalla sinistra al limite dell’area, aggancia la sfera e con un rasoterra non dà scampo al portiere Boccia in uscita.

Il Palermo si butta ancora di più a capofitto in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al quinto minuto di recupero. Ancora protagoniste Dragotto e Ribellino. Questa volta l’azione parte dall’area rosanero con una respinta di Collovà la palla arriva a Dragotto che controlla sulla tre quarti, si gira e serve in profondità Ribellino che taglia da sinistra alle spalle della difesa e si presenta all’altezza della lunetta dell’area di rigore sola davanti il portiere Boccia fermo a metà strada. Il suo tiro a rientrare sulla sinistra del portiere ospite regala un insperato pareggio. Il primo stagionale dopo 6 vittorie e due sconfitte.

Il Sant’Agata affonda in casa

Niente da fare, invece, per l’Academy Sant’Agata che perde in casa 4-1 col Matera. Segna sempre Cammarata per le siciliane che però rimangono ferme a 2 punti in classifica e scendono in ultima posizione.

I risultati della nona giornata

Cantera Adriatica Pescara-Chieti Femminile 0-3

Academy Sant’Agata-Matera Città Sassi Women 1-4

Crotone-Roma Calcio 1-0

Frosinone-Vis Mediterranea Soccer W 2-0

Lecce Women-Cosenza 8-1

Palermo-Independent 3-3

Salernitana-Grifone Gialloverde 0-3

Res Roma VIII-Trastevere Calcio W 2-1.

Classifica, Palermo Femminile quinto

La classifica dopo nove turni recita quanto segue. Res Roma VIII 27 punti; Lecce Women 24; Trastevere Calcio W 22; Chieti 21; Palermo 19; Matera Città Sassi Women 16; Roma Calcio e Vis Matera Soccer W 15; Frosinone e Independent 13; Grifone Gialloverde 7; Crotone 5; Cosenza 4; Salernitana e Cantera Adriatica Pescara 3; Academy Sant’Agata 2.