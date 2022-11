Serie B, il tecnico vuole conferme

Vigilia di attesa per Palermo-Parma che si giocherà domani 5 novembre alle 16.15 al Renzo Barbera per la dodicesima giornata del campionato di serie B. I rosanero cercano conferme dopo il successo esterno di Modena e vogliono allungare la striscia senza sconfitte a 4 per continuare a risalire la china in classifica allontanandosi dalla zona retrocessione e play out.

Tra l’altro il weekend propone tre sfide che interessano da vicino i siciliani: Cittadella-Modena; Pisa-Cosenza e domenica Como-Venezia.

Superati i problemi fisici di Buttaro e Di Mariano

Il tecnico Eugenio Corini presenta la sfida di domani e parla del recupero dai rispettivi infortuni di Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano che sono stati convocati per la partita di domani. Da vedere se effettivamente partiranno o meno titolari ma la loro disponibilità è già un dato positivo.

E Corini ha confermato le buone notizie dall’infermeria: “Ho portato 25 giocatori in ritiro. Di Mariano già ieri ha lavorato in gruppo tutta la giornata. Buttaro ha avuto problemini nella rifinitura pre-Modena ma è tutto risolto”.

Palermo a caccia di continuità

L’allenatore rosanero ha parlato del successo di Modena e di un Palermo che vuole continuità. “La vittoria di Modena dà valore ai due pareggi che abbiamo fatto. Da continuità. Ho detto ai ragazzi che abbiamo diverse cose da migliorare anche dopo la vittoria di Modena, i ragazzi lo sanno. Abbiamo preso un atteggiamento diverso che dobbiamo consolidare. Fa parte del nostro percorso di crescita. E’ un campionato estremamente equilibrato e dobbiamo prendere l’onda dei risultati positiv”.

“Una squadra diversa rispetto a Genoa”

Si è fatto il paragone tra la vittori adi Modena e quella col Genoa arrivate a distanza di oltre un mese e mezzo. Un periodo in cui la squadra ha avuto una evoluzione. Corini ha sottolineato: “Sicuramente la situazione è diversa dal dopo la vittoria col Genoa. I giocatori sono in continua evoluzione e bisogna essere attenti alla loro crescita. Avevamo bisogno dopo le sconfitte, di trovare i risultati. Stiamo mettendo dentro l’anima che serve ed ogni partita è una verifica”.

“Parma squadra forte, Pecchia bravo”

Il tecnico ha proseguito parlando dell’avversario: “Il Parma è una squadra forte, con una rosa profonda nonostante i tanti infortuni. La mano dell’allenatore si vede, ha creato una identità forte, tecnica, tattica e di carattere. Un avversario forte sotto tutti i punti di vista allenato da un allenatore bravo come Fabio Pecchia che ha vinto a Cremona (promosso la scorsa stagione in serie A) e sta fronteggiando tante difficoltà visti gli infortuni”.

“Palermo in crescita”

Poi parla del processo di evoluzione della sua squadra: “Vedo una crescita nei movimenti, nella conoscenza reciproca, nell’essee più veloci e propositivi quando si riconquista la palla. Ci sono sicuramente partite significative. Per me quella più significativa è stata col Pisa. Il calcio è fatto di cuore e di pancia e connettere la testa è importante. Dovevamo dare una risposta ai 30 minuti finali della partita con la Ternana che è stato un obrobrio. Li abbiamo avuto risposte”.

E prosegue: “Se pensiamo alla partita di Pisa, abbiamo costrito anche dal basso, col Cittadella è stata una scelta strategica perché loro pressano alto. Dobbiamo vedere chi siamo oggi e chi affrontiamo. Col Modena abbiamo sfruttato gli spazi. Negli ultimi 30 metri però non abbiamo lavorato bene ma c’è una crescita. Il contrattacco rapido lo stiamo facendo bene. Col Parma dovremo essere rapidi a contrattaccare perché è una squadra propositiva. Sul finalizzare abbiamo lavorato molto. Se vedete Terni c’è da spaventarsi, poi una crescita che ci ha permesso di fare punti, fare 5 gol e permettere di farne altri”.

I convocati di Corini

Eugenio Corini ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani col Parma. Ecco la lista diramata dal Palermo fc.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 4 Accardi, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saruc

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.