Serie B, squadra pronta per il posticipo, Di Mariano out

Vigilia d’attesa per il Palermo che lunedì 23 ottobre alle 20.30 riceve al Renzo Barbera lo Spezia per il posticipo della decima giornata del campionato di serie B.

I rosanero sono chiamati a vincere per rimanere attaccato al Parma mettergli pressione. Gli emiliani hanno vinto 2-1 sul Como riscattando la sconfitta di Venezia prima della pausa.

Corini presenta la sfida con lo Spezia, formazione che viene dalla serie A ma che non ha avuto un grande avvio di stagione. I liguri però sono in serie positiva da tre giornate con due pareggi a reti inviolate interni col Brescia e Pisa intervallati dal colpo esterno sul campo della Feralpisalò.

La classifica dice Palermo 19 in lotta per le prime posizioni (terzo dopo il successo del Catanzaro sul Sudtirol ma con due partite in meno rispetto ai calabresi), Spezia 6 con due partite in meno per entrambe avendo giocato solo 8 partite su 10 entrambe.

“Dovremo mettere in campo grande determinazione per superare un avversario che sembra uscito dal momento di difficoltà perché non perde da tre partite – sottolinea il tecnico – siamo consapevoli che servirà una grande prestazione, il fatto di affrontare due retrocesse non influenzerà il nostro approccio alla gara, lo Spezia si sta riprendendo e sono convinto che sarà protagonista in futuro.

Stulac e Gomes insieme

Si parla di aspetto tattico. Stulac e Gomes a centrocampo possono convivere? Corini è convinto di sì. “Stulac e Gomes – osserva – possono giocare insieme e la sto valutando come opzione per questa gara, il sistema di gioco può variare in base al possesso e al pressing, loro sono una squadra aggressiva che viene ad attaccare alta, in queste due settimane abbiamo lavorato molto per eludere il loro pressing e rimanere equilibrati nella costruzione dal basso”.

“Di Mariano potremmo recuperarlo entro la prossima sosta”

Si parla di infortuni. Arriva nuovamente la tegola Di Mariano che era appena tornato in gruppo. Il numero 10 rosanero non è stato convocato in seguito ad un risentimento muscolare accusato nella giornata di ieri. È stato sottoposto oggi ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Corini osserva: “Di Mariano ha svolto tutta la seduta di allenamento ieri e a fine seduta ha riferito un affaticamento al flessore. L’esame strumentale ha certificato la lesione al flessore. Cercheremo di recuperarlo entro la sosta, contiamo di poterlo recuperare prima della prossima sosta. Il ragazzo dopo l’operazione al menisco sta compensando un po’, cercheremo di riequilibrarlo da un punto di vista posturale. Sa la fiducia che abbiamo in lui, quando ha giocato anche quest’anno ha fatto molto bene”.

E sugli altri: “Coulibaly proveremo a recuperarlo prima della sosta, Buttaro contiamo di averlo parzialmente in gruppo entro il prossimo weekend o all’inizio della settimana successiva, questi stop sono situazioni fisiologiche ma noi ci mettiamo sempre grande attenzione”.

Elia, ex di turno

Un cenno a Salvatore Elia che la scorsa stagione ha giocato 10 partite segnando 3 reti con la maglia rosanero ma che è stato fermato da un brutto infortunio al legamento crociato anteriore che gli ha fatto concludere la stagione in netto anticipo. Corini spende parole al miele per il suo ex giocatore: “L’anno scorso ci ha dato tanto, l’ho sempre fatto giocare e mi ha dato molto al di là dei gol, abbiamo cercato calciatori con caratteristiche diverse dalle sue in estate, sono contento per lui che abbia trovato una piazza calda come Spezia”.

La squadra deve crescere

Corini parla della squadra, del suo sviluppo e ricorda quanto fatto da capitano del Palermo quasi 20 anni fa.

“Dobbiamo ancora crescere sotto tanti punti di vista perché i singoli hanno caratteristiche importanti, le difficoltà aumenteranno con il passare delle partite – spiega – i giocatori sono compatti e hanno piena consapevolezza del loro ruolo in squadra, il lavoro dei subentrati sono convinto che alla lunga farà la differenza, la squadra del 2003-04 fece qualcosa di straordinario e noi vogliamo ripercorrere questa strada anche se la squadra è ancora forte, quel Palermo arrivò primo vivendo anche momenti di difficoltà in un campionato che fu lunghissimo ed estenuante”.

“Ho lavorato sulla convinzione”

Consapevolezza dei propri mezzi. Corini prosegue parlando di questo e racconta: “Siamo partiti bene ma per essere paragonati a quella squadra dobbiamo ancora fare tante cose, in queste due settimane ho lavorato tanto sulla convinzione della squadra, ho guardato un docufilm su Tom Brady come esempio da seguire, la superficialità uccide qualsiasi ambizione, le parole sono importanti ma i contenuti lo sono ancora di più, si possono sbagliare passaggi cross tiri ma sull’anima della squadra non transigo”.

Ed ancora “Domani ci aspetta uno stadio pieno e dobbiamo vincere anche per la nostra gente, Torretta è un valore assoluto, anche se va ancora completato e lavoriamo ancora con il rumore dei cantieri sappiamo che è una struttura a lungo termine che ci consentirà di creare un grande Palermo”.

Sul calcioscommesse

C’è anche un passaggio sulla nuova inchiesta sul calcioscommesse che imperversa da qualche settimana. “Sulle scommesse il nostro club ha un codice etico – dice l’allenatore – i nostri giocatori sanno sempre cosa devono fare e cosa no e hanno affrontato questa situazione con serenità. Qui si tratta di problemi personali ma non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di giocatori molto giovani e che intraprenderanno un percorso per curare la loro malattia, quando parlo con i giocatori gli ricordo che prima di tutto sono uomini e che devono dare continuità al loro percorso nel calcio e nella vita”.

Palermo-Spezia, i convocati di Corini

Questi i convocati da Eugenio Corini per la sfida di domani sera con lo Spezia.

Portieri : 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves; 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

: 2 Graves; 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri, 30 Valente.

Fourneau arbitra Palermo-Spezia

L’Aia ha diramato la lista delle designazioni arbitrali. Palermo-Spezia sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma. Suoi assistenti di linea Capldo e Cipriani. Quarto uomo: Frascaro. Al Var Miele, suo assistente (Avar) Di Martino.