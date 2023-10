Nel weekend la decima giornata

La serie B torna in campo dopo la pausa nazionali. Ricco il palinsesto della decima giornata che scatta con l’anticipo interessante tra Parma e Como e si chiude lunedì sera con il posticipo tra Palermo e Spezia.

La capolista Parma riceve al Tardini questa sera (venerdì 20 ottobre) il Como con l’obiettivo di riscattarsi dopo il ko subito a Venezia per 3-2 prima della sosta.

I ducali rimangono in vetta ma hanno una partita in più del Palermo. Il Como dal canto suo non farà sconti e punta ad un successo per attaccare le zone altissime della graduatoria.

Sabato il grosso del programma

Tra le partite del decimo turno anche un interessante Catanzaro-Feralpisalò che si giocherà sabato alle 16.15. Al Ceravolo la sfida tra due neopromosse con i calabresi terzi in classifica ed autori finora di un ottimo avvio di campionato: neppure lo 0-5 interno col Parma ha scalfito il loro umore.

La Feralpi, invece, deve trovare la quadra. Avvio difficile con una vittoria e due pareggi ma anche 6 ko.

Alle 14 il San Nicola ospita Bari-Modena con due squadre che vogliono scacciare il periodo negativo. I pugliesi hanno anche cambiato allenatore: via Mignani, che aveva portato due stagioni fa i Galletti in cadetteria e che la scorsa annata ha sfiorato la A perdendola nel recupero della finale play off col Cagliari. La squadra è affidata alle cure di Pasquale Marino.

Il Modena vuole cancellare il periodo negativo culminato anche con il ko interno col Palermo.

Cremonese-Sudtirol può dire molto sulle ambizioni di due squadre che sono partite con presupposti diversi dalla classifica che li vede protagonisti.

I grigiorossi però con Massimo Coda che ha ripreso a segnare possono dire la loro anche se devono “espugnare” le mura di casa dello Zini dove in questo avvio di campionato non hanno ancora vinto.

Ternana e Brescia vanno a caccia dei tre punti per obiettivi diversi: gli umbri per uscire dai bassi fondi della classifica, le Rondinelle per non piombarci.

Il Lecco è l’unica squadra che ancora non ha vinto. Cerca la prima affermazione con l’Ascoli. I marchigiani sembrano più solidi nonostante il rendimento sia altalenante. Il campo dirà se la pausa ha fatto bene ai lombardi.

Sempre alle 14 All’Arena Garibaldi Romeo Anconetani, il Pisa riceve il Cittadella. I nerazzurri non hanno brillato finora mentre i veneti cercano punti per consolidare la discreta posizione in classifica.

Domenica due match

Due sfide in programma per domenica 22 ottobre. Alle 16.15, la pericolante Sampdoria riceve al Ferraris il lanciato Cosenza. Partita da tripla visto che i doriani, fin qui deludenti, non hanno ancora vinto in casa ed attendono l’appuntamento con i tre punti dalla prima giornata. I silani, invece, hanno fatto molto bene vincendo già due volte in trasferta prendendosi lo scalpo di Pisa e Palermo.

Alle 18.30 tocca a Reggiana-Venezia. I padroni di casa hanno bisogno di punti per la corsa salvezza, i lagunari vogliono continuare il loro bel momento e confermarsi grandi dopo aver abbattuto la capolista Parma.

Lunedì sera il posticipo tra Palermo e Spezia

Il Palermo non si vuole più fermare, lo Spezia vuole smuoversi dai bassi fondi. Questo il tema del posticipo di lunedì sera al Renzo Barbera. I rosanero sono secondi e con i liguri iniziano un ciclo favorevole almeno in calendario con 4 partite su 5 davanti al pubblico amico.

La pausa in casa rosanero non dovrebbe più essere un tabù come nel recente passato e l’occasione è ghiotta.

Lo Spezia, però, neoretrocesso, dopo un avvio shock vuole riprendersi e chiaramente non farà da spettatore. Ex di turno Salvatore Elia dello Spezia, lo scorso anno al Palermo con 10 presenze e 3 gol ma esperienza chiusa dopo un grave infortunio al legamento crociato anteriore. L’esterno offensivo nei giorni scorsi ha dichiarato “Se segno non esulto”.

Serie B, le partite della decima giornata

Venerdì 20 ottobre

Parma-Como alle 20.30

Sabato 21 ottobre

Bari-Modena alle 14

Ternana-Brescia alle 14

Cremonese-Sudtirol alle 14

Lecco-Ascoli alle 14

Pisa-Cittadella alle 14

Catanzaro-Feralpisalò alle 16.15

Domenica 22 ottobre

Sampdoria-Cosenza alle 16.15

Reggiana-Venezia alle 18.30

Lunedì 23 ottobre

Palermo-Spezia alle 20.30

La classifica: Parma 20 punti; Palermo* 19; Venezia e Catanzaro 18; Como* e Cosenza 14; Cremonese e Cittadella 13; Modena* 12; Brescia***, Sudtirol* e Bari 10; Pisa* e Ascoli 9; Reggiana 8; Spezia* e Ternana 6; Feralpisalò 5; Sampdoria (-1) 4; Lecco*** 1.

Palermo, Como, Modena, Pisa e Spezia una partita in meno

Lecco e Brescia tre partite in meno

Sampdoria penalizzata di un punto.

Marcatori, Coda in vetta

Massimo Coda (Cremonese), 7 gol; Adrian Benedyczak (Parma) e Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6; Pedro Mendes (Ascoli) 5.