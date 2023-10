Venezia-Parma è il match clou, Palermo cerca blitz a Modena, Catanzaro ospite del Sudtirol

Edoardo Ullo di

06/10/2023

Il derby Brescia-Feralpisalò apre questa sera alle 20.30 la nona giornata del campionato di serie B che offre nel fine settimana un palinsesto ricco di sfide interessanti. La partita di cartello si gioca al Penzo dove il Venezia riceve la capolista Parma. Fuori anche Palermo, di scena a Modena, e Catanzaro sul difficile campo del Sudtriol.

In programma sabato anche Cosenza-Lecco, Reggiana-Bari, Cittadella-Ternana mentre al Del Duca l’Ascoli riceve la Sampdoria in caduta libera.

Domenica 8 ottobre altro derby lombardo tra Como e Cremonese mentre al Picco lo Spezia reduce dalla prima vittoria in campionato riceve il Pisa.

Al Rigamonti storico derby bresciano

Brescia-Feralpisalò è già una partita storica. Questa sera alle 20.30 al Rigamonti va in scena il derby bresciano. Il primo nella serie cadetta tra le Rondinelle ed i Leoni del Garda. I padroni di casa sono imbattuti pur avendo giocato 5 partite ed hanno subito un solo gol subito in 450 minuti (più recuperi vari). Una vera e propria sorpresa dopo il ripescaggio avvenuto ufficialmente a fine agosto.

La Feralpisalò, invece, ha raccolto 4 punti avendo perso 6 delle 8 partite disputate ed è reduce dal ko interno con lo Spezia.

Venezia-Parma, il match clou

Riflettori puntati sul Penzo dove il Venezia, terzo, riceverà la capolista Padova ancora imbattuta. I lagunari sono reduci dal 3-1 esterno sul campo del Modena ma hanno perso l’ultima in casa col Palermo (sempre per 3-1). I ducali sono imbattuti e finora hanno mostrato di essere la squadra più in forma della serie B. Tre punti potrebbero far decollare definitivamente la squadra di Pecchia. Diversamente tutto si riaprirebbe ed il Venezia che ha il fattore campo dalla sua oltre ad avvicinarsi alla testa della classifica potrebbe operare il sorpasso sulle dirette concorrenti. Palermo in primis.

Palermo a Modena a caccia della quarta vittoria esterna di fila

Tre punti per sognare, per volare, per confermarsi grande. Il Palermo, secondo in classifica a 4 lunghezze dal Parma ma con una partita in meno, fa visita al Modena. Finora i rosanero hanno raccolto le migliori soddisfazioni lontano dal Barbera: 10 punti in quattro partite con un pari (Bari) e tre vittorie di fila (Reggio Emilia, Ascoli e Venezia). Striscia vincente ancora aperta e tanto entusiasmo: 3.500 tifosi di fede siciliana attesi al Braglia.

Il Modena dopo aver ottenuto tre vittorie nelle prime tre partite ha rallentato: 3 pareggi ed il ko interno della settimana scorsa col Venezia. I tre punti rilancerebbero i Canarini nelle parti più nobili della graduatoria.

Catanzaro al Druso per continuare a volare

Il Sudtirol per il riscatto, il Catanzaro per non fermarsi. Questi i significati della sfida del Druso di Bolzano tra i padroni di casa che vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Palermo di domenica scorsa e la matricola giallorossa che nel turno precedente è andata a vincere a Genova sul campo della Sampdoria.

Il Catanzaro è terzo con 15 punti raccolti mentre il Sudtirol ne ha totalizzati 10 ma con una partita in mano.

Il Cosenza riceve il Lecco

Cosenza e Lecco si sfidano sabato 7 ottobre alle 14 al San Vito Gigi Marulla. I padroni di casa cercano continuità dopo i colpi esterni a Palermo e Cosenza intervallati però dal ko interno con la Cremonese.

I lombardi, invece, cercano la prima vittoria e sono fanalini di coda con appena un punto in 5 partite.

Reggiana e Bari per dimenticare gli ultimi 90 minuti

Reggiana e Bari si trovano davanti con l’imperativo del riscatto. I padroni di casa hanno perso malamente a Terni; i pugliesi non sono riusciti ad andare oltre il pareggio in casa col Como ma generalmente sembrano aver perso smalto rispetto alla scorsa stagione. I Galletti sono a quota 9 con una vittoria, 6 pareggi ed un ko (col Parma, ndr).

Anche la Reggiana ha vinto una sola volta ma ha pareggiato 4 e perso 3 volte. Un ko per entrambe significherebbe aprire una crisi.

Samp ad Ascoli per cercare punti pesanti

La Sampdoria ad Ascoli per voltare pagina e riprendere a fare punti; i bianconeri per non fermarsi. Potrebbe essere l’ultima chance per Andrea Pirlo. Sulla panchina dei blucerchiati una sola vittoria, due ko e 5 ko che valgono il penultimo posto in classifica. Solo il Lecco ha fatto peggio. L’Ascoli, reduce dal pareggio di Brescia, non può rischiare.

Cittadella riceve la pericolante Ternana

Il Cittadella vuole i tre punti per spiccare il volo verso posizioni più interessanti in classifica, la Ternana vuole dimostrare di non essere sazia dopo la prima vittoria in campionato che ha risollevato le sorti degli umbri.

Domenica il derby Como-Cremonese

Interessante sfida tra Como e Cremonese domenica 8 ottobre. Al Sinigallia i lariani non vogliono mollare la presa. Tre punti e la zona play off sarà confermata. Non sarà facile: la cremonese di Vasquez e Coda va a corrente alternata ma in trasferta ha dato il meglio con 7 punti presi.

Tra Spezia e Pisa in palio tre punti per non precipitare

Chiude il programma Spezia-Pisa. Al Picco, davanti ai propri tifosi, i liguri vogliono dimostrare che il primo successo stagionale ottenuto nel turno precedente sul campo della Feralpi non è stato un fuoco di paglia. Il Pisa dal canto suo vuole rimediare al ko interno col Cosenza. Anche in questo caso, i tre punti hanno un peso non indifferente: lo Spezia andrebbe a riprendere i toscani; i nerazzurri volerebbero verso zone più tranquille della classifica.

Serie B, le partite della nona giornata

Venerdì 6 ottobre

Brescia – Feralpisalò alle 20.30

Sabato 7 ottobre

Cosenza – Lecco alle 14

Modena – Palermo alle 14

Reggiana – Bari alle 14

Sudtirol – Catanzaro alle 14

Ascoli – Sampdoria alle 16.15

Cittadella – Ternana alle 16.15

Venezia – Parma alle 16.15

Domenica 8 ottobre

Como – Cremonese alla 16.15

Spezia – Pisa alle 16.15

Classifica

Parma 20 punti; Palermo* 16, Venezia e Catanzaro 15; Como* 14, Modena* e Cittadella 12; Cosenza 11; Sudtirol* e Cremonese 10; Brescia*** e Bari 9; Pisa* ed Ascoli 8; Reggiana 7; Ternana e Spezia* 5, Feralpisalò 4, Sampdoria (-2) 3; Lecco*** 1.

Palermo, Como, Modena, Pisa e Spazia una partita in meno;

Brescia e Lecco 3 partite in meno.

Marcatori, Casiraghi resiste in vetta

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6 gol; Drian Benedyczak (Parma), Massimo Coda (Cremonese) e Pedro Mendes (Como) 5.