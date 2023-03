Serie B, squalifica ridotta e multa di 8.000 euro

Eugenio Corini siederà sulla panchina del Palermo a Parma. Lo ha deciso la Corte Sportiva d’Appello Nazionale che ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal tecnico rosanero difeso dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo.

Come in molti ricorderanno, l’allenatore del Palermo era stato espulso nella partita di Cittadella dopo un battibecco con il collega Edoardo Gorini. Il rosso diretto era costato inizialmente due giornate di squalifica al coach del club di viale del Fante. Col Modena, infatti, è andato in panchina Salvatore Lanna, suo vice.

Sanzione rideterminata

La sanzione è stata rideterminata in una giornata di squalifica oltre una ammenda di 8000 euro: il tecnico rosanero, pertanto, potrà essere regolarmente in panchina sabato pomeriggio, 1 aprile, nella gara esterna contro il Parma della 31ma giornata del campionato di serie B.

Match che mette in palio tre punti pesanti per la zona play off e che mette di fronte i padroni di casa noni a quota 41 ed i siciliani ottavi a 42.

Allenamento mattutino per il Palermo

Allenamento mattutino oggi per il Palermo guidato da Eugenio Corini. I rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e circuit training, rondos, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

In vendita i biglietti per la sfida col Cosenza

A partire da questo pomeriggio, martedì 28 marzo è attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cosenza, valevole per la 32ma giornata di campionato cadetto, prevista per lunedì 10 aprile alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di lunedì 10 aprile o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a lunedì 10 aprile alle 16).

Ecco i prezzi: Curve 15 euro (ridotto riservato a donne, over 65 ed under 18, 12 euro); Gradinata anello superiore 20 euro (16); Gradinata anello inferiore 25 euro (20); Tribuna Laterale 35 euro (28); Tribuna Centrale 50 euro (40); Tribuna Centralissima 70 euro (55).