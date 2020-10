Ne ha dato notizia la stessa società rossonera

Daniele Bonera, ex difensore e oggi collaboratore di Stefano Pioli al Milan, è risultato positivo al coronavirus.

La società rossonera, in una nota, ha fatto sapere che «Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19. Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti».

Sono tutti negativi al Covid-19, invece, i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra del Napoli. Lo ha fatto sapere la stessa società sportiva partenopea. Elmas e Zielinski si confermano gli unici positivi.

Ma sale ancora il numero di positivi al Monza (Serie B). La società brianzola ha comunicato «quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello staff, tutti asintomatici, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale». Ad oggi risultano, quindi, sette i calciatori della formazione di Brocchi contagiati.