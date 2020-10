Lo hanno comunicato le due società di Milano

Un altro caso di coronavirus è stato riscontrato tra i giocatori dell’Inter. Si tratta del secondo portiere Ionut Radu, 23enne romeno. Ne ha dato notizia la stessa società nerazzurra con una nota.

Le parole del comunicato: «FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli».

Quindi, i giocatori dell’Inter positivi al Covid-19 sono saliti a cinque, aggiungendo anche Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

Un nuovo contagiato è stato riscontrato anche nel Milan. Si tratta del difensore Matteo Gabbia, 20 anni. Lo ha annunciato la società rossanera, sottolineando che il calciatore «è attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda». È il terzo giocatore attualmente positivo nella squadra rossonera oltre a Zlatan Ibrahimovic e al brasiliano Duarte.

Infine, nell’Under 21 azzurra, oltre a Gabbia, c’è anche un altro calciatore positivo e un membro dello staff.