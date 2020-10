Pessime notizie per i tifosi di Inter, Milan e Monza

Dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, altri due giocatori dell’Inter sono risultati positivi al coronavirus: Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan.

Bastoni, 21 anni, che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale Under 21, sui social ha scritto: «Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio».

Brutte notizie anche sul fronte Milan, ricordando che per sabato 17 ottobre, alle 18, è previsto il derby. L’attaccante Zlatan Ibrahimovic e il difensore Leo Duarte sono risultati ancora positivi al Sars-CoV-2.

La notizia della positività dello svedese era stata comunicata dalla società rossonera lo scorso 24 settembre, a poche ore dalla sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt. «Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, pessima idea», aveva commentato sui social Ibra che non può riprendersi ad allenarsi con i suoi compagni se prima non avvenga un doppio tampone negativo.

Oggi, infine, sono risultati positivi al coronavirus anche due calciatori del Monza (Serie B) dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti. I due giocatori – informa una nota – sono completamente asintomatici e sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra sono risultati negativi.