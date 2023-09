Serie B, il punto sulla settima giornata, Cremonese ok

Il Parma batte il Bari e si conferma regina della serie B, ma vincono anche Como (inguaiando la Sampdoria) ed il Palermo corsaro a Venezia. La Cremonese si rifà sotto grazie al 2-1 a Cosenza, mentre in coda l’Ascoli batte 2-0 la Ternana e la Feralpisalò vince sul Lecco per 2-1 conquistando la sua prima – storica – vittoria in cadetteria.

La settima giornata del campionato cadetto, giocata in infrasettimanale, evidenzia comunque grande equilibrio col fattore campo rispettato soltanto in tre occasioni, tre vittorie esterne (tutte martedì) e 4 pareggi.

Il Parma non fallisce col Bari, il Como punisce la Samp

Due i big match della serata di mercoledì 23 settembre. Il Parma non sbaglia e batte il Bari 2-1 con rete iniziale di Partitiplo. I galletti cercano il pari per evitare la prima sconfitta e lo trovano con Nasti che sfrutta un pasticcio del portiere Chichizola in fase di rinvio. Nel finale però, Benedyczak regala tre punti ed il primato in solitario ai Ducali condannando al ko i pugliesi.

Il Como supera 1-0 la Sampdoria che è sempre più in caduta libera. Decide Ioannou al 54’. Una rete che fa andare in estasi i lariani ed all’inferno i doriani adesso in zona play out con appena 3 punti.

Nel terzo posticipo di serata, Catanzaro e Cittadella impattano 1-1. Succede tutto nel primo tempo: Carissoni porta in vantaggio i veneti, risponde al 26’ Donnarumma. Calabresi salgono a quota 12, i granata hanno raccolto 9 punti.

Il Palermo si rialza a Venezia con un tris di Brunori

Martedì ben 7 partite: il clou al Penzo dove il Venezia è stato affondato dal Palermo che deve ringraziare il suo bomber principe Matteo Brunori. Il numero 9 rosanero che fino a questa sfida era rimasto all’asciutto, firma una tripletta che permette ai suoi di riscattare il brutto 0-1 subito in casa col Cosenza venerdì scorso e di agguantare la seconda posizione – con una partita da giocare col Brescia per l’8 novembre – con 13 punti. Per i siciliani la terza vittoria esterna. Primo ko dei lagunari che vengono superati in classifica anche dal Como.

L’Ascoli affossa la Ternana

Nella sfida tra le due deluse di questo avvio di stagione l’Ascoli è più lucido ed ha in Pedro Mendes l’uomo della provvidenza. È lui che trasforma il rigore per il momentaneo 1-0 nel finale del primo tempo; è sempre lui che raddoppia ad un minuto dal 90’. Marchigiani fuori momentaneamente dalle sabbie mobili, Ternana con appena 2 punti in 7 partite in penultima piazza.

Colpo di Coda e la Cremonese espugna Cosenza

La Cremonese espugna il San Vito Gigi Marulla battendo per 2-1 il Cosenza che non ripete quanto di buono fatto vedere a Palermo. La classifica migliora per i grigiorossi che vanno avanti grazie a Collocolo al 61. Due minuti dopo i silani pareggiano con uno dei loro uomini migliori: Mazzocchi. Ma i lombardi hanno un’arma letale: Massimo Coda all’80’ non sbaglia e piazza il pallone del definitivo 2-1.

La prima volta non si scorda mai, Feralpi batte il Lecco

Nella sfida tra le due matricole della serie B la Feralpisalò si impone 2-1 sul campo del Lecco. È la prima vittoria in assoluto per la squadra di Stefano Vecchi debuttante assoluta in serie B.

Succede tutto in tre minuti nelle fasi iniziali della ripresa: al 51’ Balestrero (a segno per la seconda volta in questo campionato) porta avanti la Feralpisalò; un minuto dopo riequilibra la situazione Buso. Al 54’ l’1-2 di Felici, ex rosanero. Tre punti di platino per i Leoni del Garda perché ottenuti al cospetto di una diretta concorrente nella bagarre salvezza.

Pareggi a reti inviolate

Tre partite si sono concluse 0-0. Spezia-Brescia, Reggiana-Pisa e Sudtirol-Modena. Chi soffre di più è senza dubbio lo Spezia vera sorpresa negativa finora: per i liguri, neoretrocessi dalla A, secondo punto in classifica. Peggio ha fatto solo il Lecco che però deve recuperare tre partite. Rimane imbattuto il Brescia, ora a quota 8 ma con tre match in meno. Non si fanno male Sudtirol e Modena che mantengono l’imbattibilità stagionale.

Dopo 7 giornate (ma ancora non complete) rimangono 4 le squadre senza sconfitte: Parma, Modena e, appunto Sudtirol e Modena.

I risultati della settima giornata

Martedì 26 settembre

Cosenza – Cremonese 1-2

Lecco – Feralpisalò 1-2

Spezia – Brescia 0-0

Ascoli – Ternana 2-0

Reggiana – Pisa 0-0

Sudtirol – Modena 0-0

Venezia – Palermo 1-3

Mercoledì 27 settembre

Catanzaro – Cittadella 1-1

Como – Sampdoria 1-0

Parma – Bari 2-1

Classifica

Parma 17 punti; Palermo* e Como* 13; Modena*, Venezia e Catanzaro 12; Sudtirol* e Cremonese 10; Cittadella 9; Brescia***, Cosenza, Pisa* e Bari 8; Ascoli e Reggiana 7; Feralpisalò 4; Sampdoria (-2) 3; Spezia* e Ternana 2; Lecco*** 1.

Palermo, Como, Modena, Sudtirol, Pisa e Spezia una partita in meno

Brescia e Lecco 3 partite in meno.

Marcatori, Casiraghi in vetta, si avvicinano Benedyczak, Coda e Mendes

Rimane a secco Casiraghi mentre avanzano e si avvicinano Benedyczak, Coda e Mendes (doppietta). Irrompe Brunori con la sua tripletta al Venezia.

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6 gol; Adrian Benedyczak (Parma), Massimo Coda (Cremonese) e Pedro Manuel Mendes (Ascoli) 5. Matteo Brunori (Palermo), Nicholas Ioannou (como), Raphael Odogwu (Sudtirol) Estanisalu Pedrola (Sampdoria); Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo (Venezia) e Luca Strizzolo (Modena) 3.