La settima giornata prevede pure Sudtirol-Modena, Lecco-Feralpi, Ascoli-Ternana

Archiviata la sesta giornata, la serie B torna in campo subito per il settimo turno che si gioca in infrasettimanale.

Tante le sfide interessanti sia per le zone nobili che per la coda nonostante siano trascorse appena sei giornate e non tutte le squadre hanno giocato. Un nuovo turno che può cambiare il volto della classifica, ovviamente ancora mutevole visto l’inizio di stagione.

Aprono Cosenza-Cremonese e Lecco-Feralpi

Martedì 26 settembre si apre alle 18.15 con due partite: Cosenza-Cremonese e Lecco-Feralpisalò. Al San Vito Gigi Marulla i lupi silani vogliono dare seguito alla bella prestazione di venerdì sera ed all’exploit del Barbera sul Palermo, i lombardi – invece – vogliono decollare dopo un avvio non esaltante ed al disotto delle aspettative con Massimo Coda in forma autore di una doppietta nella sfida con l’Ascoli chiusa 2-2.

Tra Lecco e Feralpisalò è già match salvezza. Entrambe hanno finora raccolto un punto. Le due matricole si incrociano dopo un avvio di stagione tribolato: i blucelesti sono rimasti in bilico fino a fine agosto ed ammessi definitivamente dal Consiglio di Stato nonostante avessero conquistato il diritto di giocare in cadetteria dopo aver vinto sul campo i play off; i Leoni del Garda alla loro prima esperienza in seconda serie hanno perso 5 partite su 6 e segnato una sola rete.

Venezia-Palermo vale un posto al sole

Uno dei big match di giornata è quello tra il Venezia ed il Palermo in programma alle 20.30 al Penzo. I lagunari sono secondi in classifica ed imbattuti ma hanno stentato Brescia sabato scorso. I rosanero, invece, devono riprendersi dallo scivolone interno col Cosenza al termine di un match dove si è spenta la luce. Sarà una prova di maturità per entrambe le squadre.

Modena e Sudtirol cercano lo sprint, Ascoli e Ternana ossigeno

Martedì sera alle 20.30 si giocano diverse sfide. Il Modena riceve il Sudtirol in un match interessante che vede due formazioni in buona forma. I Canarini dopo tre vittorie di fila hanno rallentato la corsa pareggiando con la Feralpi e col Lecco, il Sudtirol si conferma una squadra rognosa ma è reduce da due pareggi consecutivi. Tutte e due hanno una partita da recuperare ma questi tre punti sono molto pesanti e potrebbero aprire – se conquistati – scenari assolutamente interessanti.

Chi cerca punti per uscire dalla crisi sono Ascoli e Ternana. Entrambe hanno pareggiato nell’ultima giornata ma per tutte e due la classifica non è lusinghiera. I marchigiani hanno raccolto 4 punti, gli umbri solo 2 e cercano la prima vittoria.

Spezia riceve il Brescia, Reggiana-Pisa per il centro classifica

Lo Spezia in crisi con un solo punto e ben 4ko riceve il lanciato Brescia che in tre partite ha raccolto ben 7 punti. La disperazione contro l’euforia, al Picco i tre punti possono lanciare gli ospiti ed affondare ancor di più i liguri o dare la svolta che la squadra di casa aspetta da inizio stagione.

Mercoledì tre posticipi

Mercoledì sera si giocano tre posticipi. Il big match è senza dubbio tra la capolista Parma e l’ambizioso Bari. I padroni di casa vogliono dimostrare che il pareggio interno nel turno precedente con la Samp è stato un passaggio a vuoto, i pugliesi, ancora imbattuti con un solo successo e ben 5 pareggi, vogliono scrollarsi l’appellativo di “Mister X” anche per correre in classifica.

Como e Sampdoria si trovano di fronte al Sinigaglia con umori opposti. I lariani hanno inanellato una serie interessanti di risultati culminata con il 3-0 esterno al domicilio del Cittadella. La classifica sorride: 10 punti come il Palermo e momentanea zona play off. Un avvio completamente diverso rispetto a quello della scorsa stagione. I blucerchiati, invece, sono in crisi di risultati tuttavia il pareggio imposto a Parma che ha segnato il gol nel finale è sicuramente un buon segnale per la squadra di Andrea Pirlo.

Il Catanzaro torna sul luogo del misfatto, ossia a casa sua al Ceravolo, dopo lo 0-5 col Parma. Un ko pesantissimo per la matricola calabrese che però sembra sia già stato assorbito: il 2-2 sul campo del Bari ne è un indizio confortante. Il Cittadella, invece, deve dimenticare il pesante ko interno col Como e riprendere il cammino. Per i veneti un cammino altalenante ma con un acuto importante lontano dal Tombolato, il 2-1 alla Sampdoria al Ferraris del quinto turno.

Serie B, il programma della 7ma giornata

Martedì 26 settembre

Cosenza – Cremonese alle 18.15

Lecco – Feralpisalò alle 18.15

Spezia – Brescia alle 20.30

Ascoli – Ternana alle 20.30

Reggiana – Pisa alle 20.30

Sudtirol – Modena alle 20.30

Venezia – Palermo alle 20.30

Mercoledì 27 settembre

Catanzaro – Cittadella alle 20.30

Como – Sampdoria alle 20.30

Parma – Bari alle 20.30

Classifica

Parma 14 punti; Venezia 12; Modena* e Catanzaro 11; Como* e Palermo* 10; Sudtirol* 9; Bari, Cittadella e Cosenza 8; Brescia***, Cremonese e Pisa* 7; Reggiana 6; Ascoli 4; Sampdoria 3 (-2); Ternana 2, Spezia*, Lecco*** e Feralpisalò 1.

Modena, Como, Palermo, Sudtirol, Pisa e Spezia 1 partita in meno.

Brescia e Lecco 3 partite in meno.

Sampdoria 2 punti di penalizzazione.

Classifica marcatori, Casiraghi a quota 6

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6 gol; Adrian Benedyczak (Parma), Massimo Coda (Cremonese) 4 gol; Pedro Mendes (Ascoli) Raphael Odogwu (Sudtirol), Estanislau Pedrola (Sampdoria), Nicholas Pierni (Venezia) e Luca Strizzolo (Modena) 3.

