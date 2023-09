Serie B, nella sesta giornata Pisa corsaro, primo punto per il Lecco

Salta il fattore campo nella sesta giornata del campionato di serie B. Nessuna squadra, infatti, vince tra le mura amiche. Tantissimi i pareggi: ben sei mentre ci sono i colpi esterni del Cosenza a Palermo nell’anticipo, del Pisa sulla Feralpisalò, della Reggiana sullo Spezia ed il tris del Como a Cittadella.

La classifica vede sempre il Parma in vetta con Venezia al secondo posto con 12, Modena e Catanzaro ad 11 mentre il Como irrompe nelle zone nobili della classifica agguantando il Palermo a quota 10. Insomma, grande equilibrio in queste prime sei giornate con nessuna squadra che domina.

In coda primo punto del Lecco che impone lo 0-0 al Modena. I Canarini, dopo aver concesso il primo gol ed il primo punto alla Feralpisalò, concedono la divisione della posta anche ad un’altra matricola che si sblocca dopo le sconfitte con Catanzaro e Brescia.

Le big frenano in casa

Frenano le big in casa: il Parma soffre ma pareggia 1-1 (Circati risponde nel finale a Pedrola) in casa con la Sampdoria, il Bari non va oltre il 2-2 col Catanzaro nei due incontri di cartello del settimo turno.

Al San Nicola Koutsoupias salva i Galletti al quinto pari in sei partite che mantenendo così la loro imbattibilità in campionato. Il centrocampista greco porta in vantaggio i suoi al 29′ ma il Catanzaro risponde subito con Sounas alla mezz’ora. Ed a fine primo tempo passa avanti con Verna. Ancora Koutsoupias trova il pari poco prima dell’ora di gioco. Il Bari stenta a decollare mentre il Catanzaro dimostra di non aver risentito psicologicamente del 5-0 subito dal Parma nel turno precedente.

Ma fa fatica anche la Cremonese alla quale non basta una doppietta di Massimo Coda ed impatta tra le mura amiche con l’Ascoli sempre per 2-2 (per i bianconeri, due volte in svantaggio, Manzari e Rodriguez nel finale).

La Reggiana allenata da Alessandro Nesta, invece, espugna Spezia con una doppietta di Gondo nella ripresa e conquista la prima vittoria in campionato allontanandosi dalle zone basse dove invece rimane la neoretrocessa Spezia al quarto ko in cinque partite giocate. Ai liguri non basta la rete tardiva di Esposito nell’ultimo minuto di recupero.

Il Venezia impatta a Brescia

Finisce 0-0 la sfida tra Brescia e Venezia. Lagunari in difficoltà sul campo delle Rondinelle ripescate ed ancora imbattute grazie al terzo risultato utile consecutivo. I prossimi avversari del Palermo conquistano comunque un punto importante.

Pisa beffa la Feralpisalò

Blitz anche del Pisa che si impone 1-0 sul campo della Feralpisalò e torna al successo dopo 4 partite ed un solo punto conquistato. Per i toscani seconda vittoria esterna dopo quella al Ferraris sulla Sampdoria. Decide Canestrelli a metà ripresa. I Leoni del Garda continuano ad avere difficoltà in attacco: in sei partite una sola rete all’attivo ed un solo punto raccolto.

Il Como detta legge a Cittadella

Ioannou in avvio ed una doppietta di Cutrone permettono al Como di espugnare il Tombolato e di vincere agevolmente a Cittadella per 3-0. Un successo che fa decollare i lariani in classifica.

Nell’anticipo il Palermo affonda in casa

Nell’anticipo del venerdì sera, il Cosenza espugna il Renzo Barbera e batte il Palermo per 1-0 con una rete di Canotto al primo minuto di recupero. I rosanero sbattono sul muro dei silani che creano di più e sono più pericolosi in avanti. Pigliacelli, il portiere del Palermo, è il migliore dei suoi con almeno due interventi salva risultato ma nulla può sulla magia di Canotto che manda in estasi i lupi.

Serie B, i risultati della sesta giornata

Venerdì 22 settembre

Palermo-Cosenza 0-1

Sabato 23 settembre

Brescia-Venezia 0-0

Cremonese-Ascoli 2-2

Feralpisalò-Pisa 0-1

Modena-Lecco 0-0

Ternana-Sudtirol 1-1

Spezia-Reggiana 1-2

Domenica 24 settembre

Bari-Catanzaro 2-2

Cittadella-Como 0-3

Parma-Sampdoria 1-1

Classifica

Parma 14 punti; Venezia 12; Modena* e Catanzaro 11; Como* e Palermo* 10; Sudtirol* 9; Bari, Cittadella e Cosenza 8; Brescia***, Cremonese e Pisa* 7; Reggiana 6; Ascoli 4; Sampdoria 3 (-2); Ternana 2, Spezia*, Lecco*** e Feralpisalò 1.

Modena, Como, Palermo, Sudtirol, Pisa e Spezia 1 partita in meno.

Brescia e Lecco 3 partite in meno.

Sampdoria 2 punti di penalizzazione.

Classifica marcatori, Casiraghi ancora a segno

Segna ancora Casiraghi nell’1-1 con il quale il suo Sudtirol impatta a Terni. In seconda posizione irrompe Coda con la doppietta all’Ascoli.

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6 gol; Adrian Benedyczak (Parma), Massimo Coda (Cremonese) 4 gol; Pedro Mendes (Ascoli) Raphael Odogwu (Sudtirol), Estanislau Pedrola (Sampdoria), Nicholas Pierni (Venezia) e Luca Strizzolo (Modena) 3.