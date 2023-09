Serie B, nella sesta giornata il Venezia va a Brescia, Modena riceve il Lecco

Palermo-Cosenza apre il palinsesto della sesta giornata del campionato di serie B con diversi match di rilievo. Sabato 23 settembre il grosso del programma con Brescia-Venezia, Modena-Lecco, Cremonese Ascoli.

Il clou però domenica con Bari-Catanzaro e Parma-Sampdoria con quest’ultimo match che evoca un passato non lontanissimo in serie A. Le parti nobili della classifica potrebbero essere ridisegnate dopo i prossimi 90 minuti.

Il Palermo non vuole fermarsi

Anticipo questa sera alle 20.30 al Barbera tra Palermo e Cosenza con i siciliani a caccia del quarto successo di fila dopo i successi su Reggiana, Feralpisalò ed Ascoli. I rosanero hanno 10 punti come Modena e Catanzaro ma devono recuperare la sfida col Brescia della seconda giornata.

Il Cosenza ha raccolto 5 punti finora ma nell’ultimo turno ha imposto il pareggio al Sudtirol e con diversi ex (Fabio Caserta in panchina, Tutino e Rispoli tra gli altri in campo) vuole fare lo sgambetto alla squadra di Corini.

Il Venezia va a Brescia, Modena riceve il Lecco

Sabato 23 settembre alle 14 diversi match in programma. Il Venezia, vicecapolista, va a trovare il Brescia che da ripescato ha già inanellato due vittorie consecutive e cerca il tris forti dell’entusiasmo di aver ritrovato la serie cadetta dopo aver superato Cosenza e Lecco. I lagunari, invece, vogliono conferme e dare un segnale al campionato: con 3 vittorie e 2 pareggi sono a caccia di un altro risultato utile.

Anche il Modena cerca tre punti e dopo il pareggio di sabato scorso con la Feralpisalò, al suo primo storico punto in cadetteria, vuole riprendere il suo percorso e centrare la quarta vittoria in campionato.

Il Lecco, invece, dopo aver vinto la battaglia legale per esercitare il proprio diritto di giocare il campionato di serie B conquistato sul campo, è alla sua terza uscita e vuole sbloccarsi dal fastidioso zero in classifica. I ko con Catanzaro (4-3) e con Brescia (2-0 ma con due rigori sbagliati) dicono comunque che la squadra sia in salute.

Cremonese per il primo successo casalingo, Ternana per sbloccarsi

La Cremonese dopo il cambio di panchina con Giovanni Stroppa che ha sostituito Davide Ballardini, riceve allo Zini l’Ascoli con l’obiettivo di vincere la sua prima partita casalinga. I grigiorossi che possono contare su una squadra di livello dove spiccano, tra gli altri, Vasquez e Coda, hanno avuto un rendimento sottotono. Sei punti in classifica ma due soli raccolti tra le mura amiche. L’Ascoli invece fin qui ha sempre perso in trasferta con sette reti subite ed una sola realizzata in tre match ed è reduce dal ko interno all’ultimo respiro col Palermo.

Al Libero Liberati, invece, chi cerca punti pesanti è la Ternana che ospita il Sudtirol. In campo due squadre che hanno raccolto meno di quanto seminato. Concetto che calza molto agli umbri: un solo punto in cinque giornate frutto del pari con il Bari poi 4 ko di cui due nel finale leggasi Sampdoria all’esordio e Como domenica scorsa.

Gli ospiti con 8 punti in 4 partite disputate (devono recuperare il match con il Lecco) non sono più una sorpresa ma hanno il rammarico di aver lasciato per strada 4 punti nei pareggi pirotecnici con lo Spezia e con il Cosenza. Ma se nel primo caso il pareggio è stato raggiunto nel finale, nel turno precedente c’è stata la beffa al 99’ firmata dall’ex Mazzocchi che ha tolto una vittoria certa al Sudtirol. I dolomiti possono contare su Casiraghi in stato di grazia: 5 gol e 2 assist.

La Feralpisalò ci crede col Pisa, Spezia riceve la Reggiana

Dopo il primo punto conquistato e la prima rete storica in serie B, la matricola Feralpisalò vuole togliersi definitivamente i panni della cenerentola. Il Pisa però, dopo il colpo esterno al Ferraris sulla Sampdoria non si è ripetuta e nelle altre tre partite (deve recuperare con il Lecco). Con i Leoni del Garda una verifica importante.

Spezia e Reggiana, invece, impegnate al Picco cercano la prima vittoria ma sono i liguri – neoretrocessi dalla serie A – ad essere in crisi e dopo il 3-3 con il Sudtirol ed il rinvio della sfida col Lecco, sono arrivati tre ko consecutivi e zero reti segnate. Discorso diverso per la matricola Reggiana che ha raccolto 3 punti frutto di tre pareggi mostrando fin qui un calcio propositivo. I pareggi a Como ma soprattutto quelli a Parma ed in casa con la Cremonese (quest’ultimo dopo aver condotto 2-0) parlano di una squadra ostica.

Domenica, Cittadella riceve il Como

Domenica si chiude la sesta giornata con tre partite alle 16.15. Il Cittadella reduce dal successo sulla Sampdoria vede l’alta classifica e riceve il Como in forma. Match interessante tra due formazioni in salute: veneti imbattuti da tre turni, lariani vittoriosi con Spezia e Ternana.

I due big match sono Bari-Catanzaro e Parma-Sampdoria

Ma le due partite di cartello si giocano al San Nicola ed al Tardini.

Il Bari vuole decollare e dopo aver ottenuto una sola vittoria condita da 4 pareggi vuole sfruttare il calore del pubblico di casa nella partita con il Catanzaro. I calabresi, vera e propria sorpresa di questo scorcio iniziale di campionato hanno fin qui ben impressionato anche se devono smaltire il pesantissimo 5-0 interno subito dal Parma. Incidente di percorso o vero campanello d’allarme? Il campo darà la risposta.

Parma e Sampdoria evoca big match in serie A. I ducali hanno fin qui dimostrato di essere l’indiziata numero uno per la promozione diretta in massima serie. Il bottino di 13 punti in 5 partite e la sfuriata al Ceravolo ed il 5-0 rifilato al domicilio del lanciato Catanzaro lo dimostrano. I blucerchiati, invece, dopo l’iniziale successo di Terni hanno raccolto un solo pareggio (con la Cremonese) e magre figure. Sarà la sfida del riscatto?

Serie B, le partite della sesta giornata

Venerdì 22 settembre

Palermo – Cosenza alle 20.30

Sabato 23 settembre

Brescia – Venezia alle 14

Cremonese – Ascoli alle 14

Feralpisalò – Pisa alle 14

Modena – Lecco alle 14

Ternana – Sudtirol alle 14

Spezia – Reggiana alle 16.15

Domenica 24 settembre

Bari – Catanzaro alle 16.15

Cittadella – Como alle 16.15

Parma – Sampdoria alle 16.15

Classifica

Parma 13 punti; Venezia 11; Palermo*, Modena* e Catanzaro 10; Sudtirol* e Cittadella 8; Como* e Bari 7; Brescia*** e Cremonese 6; Cosenza 5; Pisa* 4; Reggiana 3 ed Ascoli 3; Sampdoria 2 (-2), Spezia* 1, Ternana e Feralpisalò 1; Lecco*** 0.

Palermo, Modena, Sudtirol, Como, Pisa e Spezia una partita in meno

Brescia e Lecco 3 partite in meno.

Sampdoria 2 punti di penalizzazione.

Marcatori, Casiraghi primo a quota 5

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 5 gol; Adrian Benedyczak (Parma) 4; Mendes (Ascoli), Odogwu (Sudtriol), Pierini (Venezia) e Strizzolo (Modena) 3.