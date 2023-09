Serie B, quinta giornata, primo punto della Feralpisalò, rimonta Cremonese

Il Parma alza la voce nel big match a Catanzaro e grazie ad un perentorio 5-0 vola in vetta alla classifica del campionato di serie B giunto alla quinta giornata di andata. Per i ducali a segno con Man, doppio Benedyczak, Partipilo e Colak) netto successo e primo posto in classifica con 13 punti con due punti in più sul Venezia.

Stanno molto bene anche i lagunari che battono lo Spezia di misura con un gol nel finale del bomber Pohjanpalo al termine di 90 minuti nei quali i liguri hanno diversi rimpianti.

Note positive anche dal Palermo, al terzo successo di fila, che si impone in trasferta ad Ascoli sempre col minimo scarto in pieno recupero con Mancuso, settimo marcatore diverso dei siciliani. Il colpo esterno al Del Duca permette alla squadra di Eugenio Corini di arrivare a quota 10, con una partita da recuperare, in terza posizione col Catanzaro, ridimensionato dalla cinquina del Parma, e Modena che ha frenato con la Feralpisalò.

Seconda partita e seconda vittoria per il Brescia che vince il derby lombardo con il Lecco nel match tra “X-Y”, ovvero tra le due formazioni inserite nella cadetteria a fine agosto dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso la Reggina e confermato il Lecco. Rondinelle più ciniche a segno con Borrelli dopo appena 3 minuti e con Bianchi dopo l’ora di gioco. Rammarico per i “padroni di casa” che sbagliano due calci di rigore con Novakovich al 15′ ed Eusepi nel recupero.

Il primo punto della Feralpisalò

Finalmente la Feralpisalò segna e guadagna il primo storico punto in serie B fermando il Modena che era lanciato da tre vittorie consecutive. La rete storica dei Leoni del Garda è segnata da Davide Balestrero e pareggia al 9’ quella di Falcinelli arrivata dopo appena 2 minuti. La matricola lombarda ha aspettato per la prima esultanza 369 minuti (più recuperi vari). Probabilmente da ora comincia il vero campionato della squadra allenata da Stefano Vecchi che dopo 4 ko consecutivi si sblocca.

Il Bari pareggia a Pisa

Il Bari evita la prima sconfitta e pareggia nel finale a Pisa. Beruatto con una splendida rete illude i toscani in avvio di partita. I pugliesi raddrizzano la situazione con una rete da rapinatore d’area di Hemsley.

Scoppiettanti i pareggi tra Cosenza e Sudtirol e Reggiana Cremonese entrambi finiti 2-2. Due match estremamente equilibrati tra formazioni in crescita. Il Como beffa la Ternana ancora ko. Umbri avanti con Raimondo al 75’, poi una doppietta di Odenthal all’83’ ed al 95’ regala i tre punti ai lariani.

Sampdoria e Cittadella giocano domani sera al Ferraris con i blucerchiati alla ricerca dei primi punti in casa.

Venerdì 15 settembre

Venezia – Spezia 1-0

Sabato 16 settembre

Lecco – Brescia 0-2

Ascoli – Palermo 0-1

Cosenza – Sudtirol 2-2

Feralpisalò – Modena 1-1

Pisa – Bari 1-1

Reggiana – Cremonese 2-2

Domenica 17 settembre

Catanzaro – Parma 0-5

Como – Ternana 2-1

Lunedì 18 settembre

Sampdoria – Cittadella alle 20.30

Classifica

Parma 13 punti; Venezia 11; Palermo*, Modena* e Catanzaro 10; Sudtirol* 8; Como* e Bari 7; Brescia*** 6 e Cremonese 6; Cosenza e Cittadella* 5; Pisa 4; Reggiana e Ascoli 3; Sampdoria* 2; Spezia*, Ternana e Feralpisalò 1; Lecco*** 0

Palermo, Modena, Sudtirol, Como, Cittadella, Sampdoria e Spezia una partita in meno

Brescia e Lecco tre partite in meno.

Marcatori, Casiraghi ancora a segno

Segna ancora Daniele Casiraghi nel 2-2 del suo Sudtirol con il Cosenza e mantiene con 5 reti (e due assist) la vetta della classifica dei cannonieri. Benedyczal con la doppietta firmata a Catanzaro va a 4. Invariata la situazione nelle posizioni di rincalzo: Mendes, Odogwu, Pierini e Strizzolo rimangono fermi a quota 3.

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 5 gol; Adrian Benedyczak (Parm) 4; Mendes (Ascoli), Odogwu (Sudtriol), Pierini (Venezia) e Strizzolo (Modena) 3.