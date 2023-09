Serie B, il tecnico "Brunori ancora senza gol, non è un problema"

Il Palermo non vuole fermarsi e con il Cosenza vuole il poker di vittorie consecutive dopo quelle ottenute ai danni di Reggiana, Feralpisalò ed Ascoli per continuare a volare in alto.

I rosanero vivono un buon momento ed il tecnico Eugenio Corini vuole sfruttare l’onda favorevole per dare un ulteriore segnale all’ambiente ed al campionato. Alla vigilia dell’anticipo della sesta giornata del campionato di serie B che si gioca al Renzo Barbera venerdì 22 settembre alle 20.30, il Palermo è terzo con 10 punti al pari di Catanzaro e Modena ma con una partita in meno rispetto ai calabresi – ridimensionati dal cappotto subito domenica scorsa in casa col Parma capolista a quota 13. Meglio dei rosa, a parte i ducali, solo il Venezia che ha un punto in più.

Inoltre i rosa hanno finora segnato 7 reti (con 7 marcatori diversi) e subito un solo gol. Curiosamente all’appello manca Brunori. Il capitano e bomber potrebbe sbloccarsi contro i silani: la scorsa stagione per lui una doppietta nella sciagurata sconfitta al Gigi Marulla nel girone di andata per 3-2 con lo stesso attaccante che nel finale sbagliò un rigore respinto dall’ex di turno Marson.

Queste le parole dell’allenatore: “In un percorso di crescita in un campionato la partita successiva è la più importante a prescindere da quello che hai fatto nelle partite precedenti. Ora spingiamo forte sull’acceleratore e andiamo a prenderci la vittoria che desideriamo tanto”.

“Abbiamo lavorato bene”

Corini ha continuato: “Abbiamo lavorato molto bene in settimana quando vinci il livello di autostima si alza, ma non dobbiamo dare per scontato che quello che abbiamo fatto la volta precedente si sufficiente per vincere la volta successiva. Dobbiamo creare la mentalità giusta, spingere, forzare sulle cose su cui abbiamo lavorato sia a livello tecnico che mentale. La partita contro il Cosenza sarà molto importante per capire se abbiamo capito cosa vogliamo fare quest’anno”.

Cosenza squadra propositiva

A proposito degli avversari, Corini ha spiegato che il Cosenza è una “squadra propositiva che con il tecnico Fabio Caserta lavora sul solco di quello che ha fatto Wiliam Viali nello scorso campionato. Prova a giocare a calcio, ha fatto un ottimo mercato, ha giocatori funzionali per la categoria e schiera spesso formazioni offensive con calciatori abili negli inserimenti”.

Brunori ancora senza gol, “Non è un problema”

Impossibile non parlare di Brunori. Il bomber rosanero, 17 gol nello scorso campionato, non ha ancora trovato la via del gol in campionato. Corini risponde che per lui non è un problema. “Non ho ritenuto opportuno parlargli in settimana – ha detto l’allenatore – ad Ascoli era dentro la partita, partecipa al gioco, ha dato palloni pericolosi, poteva fare gol o assist. Il gol arriverà in maniera naturale”.

I convocati per il match col Cosenza, torna Insigne

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di venerdì sera contro il Cosenza. Torna disponibile Insigne dopo lo stop per la noia all’adduttore, niente da fare per Valente che rimane ai box.

Portieri :1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

:1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri