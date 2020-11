Nel cimitero Jardin de Bella Vista

Sarà sepolto già oggi, giovedì 26 novembre, Diego Armando Maradona. Le sue spoglie riposeranno nel cimitero Jardin de Bella Vista, dove sono sepolti gli amati genitori: la madre Tota, morta nel 2011, e il padre Diego, deceduto nel 2015. Ne ha dato notizia il portavoce Sebastian Bianchi.

Intanto, in attesa dei funerali – prevista la partecipazione di almeno un milione di persone – migliaia di tifosi stanno salutando il feretro del Pibe de Oro nella camera ardente allestita a Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino.

Il governo argentino ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per omaggiare la leggenda del calcio ma anche icona sociale e politica di un popolo intero.

Tuttavia, i tifosi del Napoli, nel guardare le immagini in diretta dell’ultimo saluto a Maradona, non hanno potuto non notare che manca proprio la bandiera della squadra partenopea sulla bara del numero 10. Ci sono quelle della nazionale argentina e del Boca Juniors, squadra in cui Maradona militò all’inizio e alla fine della carriera. Non c’è neanche quella del Barcellona, la prima squadra europea dell’argentino.

