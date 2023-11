Serie B, Corini “Squadra lotta, dobbiamo reagire a momento negativo”

Dimenticare Genova. Ma anche la pessima prestazione casalinga col Lecco per tornare a vincere e superare il momento negativo. Questo l’imperativo del Palermo che domani pomeriggio, mercoledì 8 novembre, alle 18.30 riceve allo stadio Renzo Barbera il Brescia per il recupero della seconda giornata del campionato di serie B che non si disputò in quanto solo a fine agosto il Consiglio di Stato sentenziò l’esclusione della Reggina ed il conseguente ripescaggio delle Rondinelle.

Palermo e Brescia si incrociano dopo 5 mesi abbondanti da quel 19 maggio che vide le due squadre pareggiare 2-2. Un vero e proprio harakiri rosanero. Un pareggio che brucia ancora a moltissimi tifosi di fede rosanero perché precluse, proprio nel finale dell’ultima partita di quel campionato, la qualificazione ai play off dei siciliani e permise ai lombardi di agguantare la possibilità di giocare i play out – persi poi sul campo – con il Cosenza.

I siciliani, peraltro, andarono in vantaggio di due reti e chiusero la prima frazione sul 2-0. “La delusione c’è ancora – dice Corini – ma noi siamo professionisti e dobbiamo accettare il risultato del campo sapendo che tutto quello che non ti abbatte ti fortifica e ti rende più solido”.

Il tecnico, in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, parla della sfida di mercoledì ma ricorda come ci sia ancora rammarico per la sconfitta con la Sampdoria di sabato scorso. Un ko che ha fatto scendere il Palermo al quinto posto in classifica dietro alla capolista Parma, a Venezia, Catanzaro e Modena.

È una occasione importante per i rosanero per accorciare le distanze dal Parma, ad ora a +9, e di mettere sotto pressione le altre formazioni che ambiscono alla promozione in serie A. Ma anche per ritrovare se stessi e scacciare l’incubo del terzo ko di fila.

Corini, “Preso rigore nel finale del primo tempo, squadra è stata all’altezza”

“Abbiamo preso il calcio di rigore negli ultimi minuti del primo tempo – ha detto Corini – comunque la squadra è stata all’altezza e ha combattuto fino alla fine, c’è solo il rammarico di venire da due sconfitte e quello sicuramente fa male”.

“Capacità di reagire, non abbiamo problema atletico”

Il tecnico ha aggiunto: “Dobbiamo avere la capacità di reagire e stare dentro le situazioni, superare le difficoltà con coraggio, con forza e con unione. Sgombero dal tavolo ogni ipotesi di un problema atletico che non c’è. C’è un momento delicato in cui quando perdi ognuno fa le sue valutazioni, con alcune posso concordare con altre meno. C’è voglia di riprendere il nostro cammino, c’è voglia di fare, una voglia che c’è sempre stata e sempre ci sarà, perché se vuoi fare un campionato competitivo devi essere bravo ed equilibrato sia quando vinci che quando perdi. C’è la consapevolezza da parte di tutti che si deve essere uomini forti se si vogliono vivere situazioni importanti come lo è vestire la maglia del Palermo”.

“Vittoria ci permetterebbe di riagguantare prime posizioni”

Anche il Brescia di Daniele Gastaldello è in crisi di risultati: una vittoria nelle ultime sette partite (a Terni) e due ko di fila in casa col Bari ed in trasferta a Cittadella, squadra quest’ultima che verrà proprio al Barbera.

“Una vittoria – ha detto Corini – ci riproporrebbe nelle prime posizioni della classifica, che è quello che abbiamo detto dall’inizio dell’anno come obiettivo e che vogliamo fare: stare attaccati alle prime e lottare per competere fino alla fine. E noi lo stiamo facendo nonostante un rallentamento nelle ultime tre partite. Sicuramente sentiamo il fatto di avere perso le ultime due partite e abbiamo voglia di ritornare a vincere e di farlo davanti al nostro pubblico”.

Palermo-Brescia, ecco i convocati, Segre out

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani col Brescia:

Portieri: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 53 Henderson, 80 Coulibaly

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 27 Soleri, 30 Valente

Jacopo Segre non sarà disponibile a causa di una gastroenterite virale con stato febbrile.

Arbitra Camplone

Giacomo Camplone della sezione di Pescara dirige la sfida tra Palermo e Brescia.

Assistenti di linea Scarpa e D’Ascanio. Quarto uomo Centi. Al Var Gariglio, suo assistente Pagnotta.