Spogliatoi, Pigliacelli "Difesa solida ma squadra ha lavorato bene"

Una vittoria scaccia-crisi che vale oro anche per il morale. Il Palermo supera il Genoa 1-0 con un gol di Brunori ad inizio ripresa nel match che ha aperto il programma della quinta giornata di serie B. Il tecnico Eugenio Corini commenta il match che ha permesso ai rosanero di sbloccarsi dopo due ko di fila.

“A volte il risultato è una conseguenza, è normale che ci voglia un po’ di fortuna ma nel complesso ce la siamo meritata”, ha esordito l’allenatore del Palermo.

Corini, “Il pubblico ci è stato vicino nelle difficoltà”

Corini prosegue nell’analisi della sfida. E soprattutto la parte iniziale quando c’è stato un botta e risposta tra le due squadre con gli ospiti più vicini al gol grazie ad Ekuban che però ha cestinato una importante azione a tu per tu con Pigliacelli al 3’ minuto.

“Abbiamo avuto difficoltà, il pubblico ci è stato vicino – continua – abbiamo avuto un ottimo impatto. Anche loro hanno avuto subito una grande azione. La squadra li si è inibita un poco ma i ragazzi hanno retto. È stato un percorso lunghissimo, ho spinto dentro qualche giocatore che ha un valore consolidato nella categoria. Ho la consapevolezza che ho preso qualche rischio ma ho 29 giocatori che spingono. Questo atteggiamento è figlio del lavoro fatto in settimana. Lo dobbiamo affrontare insieme questo campionato. Consolidiamoci in questa categoria”.

Ed ha proseguito: “Abbiamo lavorato durante la settimana per far si che tante sfumature diventassero importanti che si lottasse per un successo anziché per un pareggio. Questa prestazione meritava il risultato. Contenti per il pubblico”.

“Abbiamo battuto una delle favorite con umiltà”

L’allenatore rosanero ha poi continuato ad elogiare il gruppo ed il lavoro: “Oggi possiamo dirlo, abbiamo battuto una delle favorite lavorando con umiltà. Questo deve essere la nostra chiave. Un successo che dà fiducia a noi ed al pubblico”.

Dopo Palermo-Genoa, “Oggi c’è stato il controllo Emotivo”

Si è tornato a parlare del controllo emotivo. Qualità di cui si era parlato alla vigilia della partita tra Palermo e Genoa che la squadra ha avuto in una delle partite più difficili della stagione anche per il momento dal quale veniva la squadra. “Il controllo emotivo c’è stato – ha sottolineato l’allenatore – dopo due minuti abbiamo rischiato. Col Genoa che ha una squadra fortissima, e di qualità anche nei cambi che ha fatto. Stiamo costruendo la nostra formazione, la nostra identità. Oggi siamo andati a cercare la sfumatura con forza per la vittoria. La tenuta atletica è andata bene. La squadra stava bene. Poi ho deciso di mettere Soleri accanto a Brunori e si sono avute due occasioni importanti”.

Pigliacelli, “Difesa sempre più solida”

Anche Mirko Pigliacelli, ha commentato la partita. La sua prestazione è stata importante: un paio di parate nel finale di partita hanno salvato il risultato. Ed ha dato sul campo una risposta ai suoi detrattori che in questi giorni lo avevano criticato.

“Oggi ho visto una difesa più concentrata – ha sottolineato il portiere del Palermo – ed ancora più determinata complessivamente tutta la squadra ha offerto una prestazione importante. Siamo contenti di questi tre punti, di aver battuto una squadra forte come il Genoa, di non aver preso gol. Stiamo lavorando bene. Partita dopo partita stiamo mettendo in campo quanto fatto negli allenamenti”.

Poi ha parlato del gol che è stato annullato. “Sinceramente in quei momenti non mi sono accorto del fuorigioco. Meglio così. Sarebbe stato un peccato”.

Pigliacelli ha risposto a chi ha chiesto se lui avesse sentito le critiche mosse durante la settimana. “Le critiche le accetto soprattutto se sono utili a distogliere l’attenzione dalla squadra” e poi ha continuato: “Riguardo tutto, per far si di non ripetere gli errori e limare tutto il più possibile”.