Pallanuoto femminile serie A1 le acesi rinforzano l'attacco

Un volto nuovo ed un ritorno. Queste le novità in attacco per la Brizz Nuoto. Mancano poco meno di due mesi all’avvio del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile, fissato per l’1 ottobre, ma il club acese pensa al futuro. E vuole rinforzare la rosa che ha ottenuto una salvezza in rimonta contro ogni pronostico rimontando e condannando la più esperta Florentia nella finale dei play out. La Brizz annuncia due colpi di mercato importanti: arrivano le attaccanti Vittoria Sbruzzi e Roberta Santapaola.

Sbrizzi, “Emozionata ed orgogliosa”

La giocatrice, classe 2004, vanta già diverse esperienze in A1 col Verona ed ha collezionato diverse presenze nella nazionale giovanile con la quale ha disputato parecchi tornei tra cui tre Europei ed un Mondiale. Da più di un anno è spesso chiamata a svolgere anche collegiali con la nazionale maggiore.

Archiviata la mancata iscrizione del sodalizio scaligero allo scorso torneo di massima serie, Sbruzzi è ripartita dalla Pallanuoto Treviglio trascinandola con le sue reti ad una salvezza senza troppi patemi d’animo nel girone Nord di serie A2. Una scelta dettata anche da motivi scolastici considerando che poche settimane fa l’atleta lombarda ha concluso con successo il suo esame di maturità.

Queste le parole di Vittoria Sbruzzi: “Sono molto emozionata ed orgogliosa di essere entrata a far parte della famiglia della Brizz. Sono pronta ad affrontare questa stagione al meglio e sono certa che nonostante siamo un gruppo giovane, saremo in grado di dare del filo da torcere a tutti gli avversari. Non vedo l’ora di iniziare!”.

Torna Roberta Santapaola

L’altro colpo in entrata per la formazione acese, che si appresta a disputare il suo secondo campionato consecutivo in serie A1, è dunque il ritorno di Roberta Santapaola. L’attaccante nella scorsa stagione ha giocato a Trieste firmando 16 reti nella regular season. Le giuliane sono arrivate quarte in campionato grazie anche alle sue marcature.

Tante riconferme

La Brizz Acireale riconferma per la prossima stagione capitan Anita Vitaliano e la “storica” Carla Cappello. Giovanni Saeli, direttore sportivo del club, sottolinea: “Sono due giocatrici che sono cresciute con la Brizz e la loro riconferma risulta fondamentale. É stato un anno difficile per Anita e Carla ma sono certo che la nuova stagione sarà piena di grandi soddisfazioni”.

Con la formazione acese anche Martina Spampinato, Giulia Pastanella e Francesca Paladino “Nella scorsa stagione – commenta il direttore sportivo hanno fatto parecchi sacrifici per la squadra facendosi trovare sempre pronte nei momenti più delicati. Il loro rinnovo è fondamentale così come quello di Francesca Paladino che, nonostante il poco minutaggio, è sempre al 100% in allenamento ed accanto alle compagne in partita… Queste tre giocatrici sono un vero esempio per tutti”.

Riconferme anche per le due mancine Alessia Arcidiacono e Irene Pane “Due atlete che hanno dimostrato ogni giorno di meritare la categoria. Lo scorso anno, dopo tanti sacrifici, si sono rivelate fondamentali per la conquista della salvezza. Due mancine in SerieA1 sono un vero lusso e sono certo che Alessia ed Irene continueranno, in questa nuova stagione, il proprio percorso di crescita”

Ancora con la calottina della Brizz anche Francesca Sapienza, Marta Giuffrida ed Helga Santapaola.

“Abbiamo riconfermato tre giocatrici che nella scorsa stagione hanno dato un grosso contributo all’obiettivo prefissato dalla società. In questi giorni ripartiremo dalle nostre ragazze e poi saremo pronti ad aggiungere qualche piccolo innesto per mettere in difficoltà chiunque”.

Il cammino della Brizz Nuoto in campionato

Questo il calendario delle partite della Brizz Nuoto nel campionato di serie A1. Esordio a Roma, ospite della finalista scudetto della scorsa stagione, alla quarta giornata il derby con l’Ekipe Orizzonte campione d’Italia.

1a giornata, 1 ottobre, ritorno 2 dicembre

Sis Roma – Brizz Nuoto

2a giornata, 7 ottobre, ritorno 24 febbraio

Brizz Nuoto – Bogliasco

3a giornata, 14 ottobre, ritorno 3 marzo

Brizz Nuoto – Us Locatelli Genova

4a giornata, 21 ottobre, ritorno 9 marzo

Ekipe Orizzonte – Brizz Nuoto

5a giornata, 28 ottobre, ritorno 16 marzo

Trieste – Brizz Nuoto

6a giornata, 4 novembre, ritorno 23 aprile

Brizz Nuoto – Plebiscito

7a giornata, 11 novembre, ritorno 13 aprile

Cosenza – Brizz Nuoto

8a giornata, 18 novembre, ritorno 20 aprile

Brizz Nuoto – Rapallo

9a giornata 25 novembre, ritorno 27 aprile

Como – Brizz Nuoto.