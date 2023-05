Gioia Brizz Nuoto, le acesi vincono la bella a Firenze e rimangono in serie A1

Edoardo Ullo di

13/05/2023

Paradiso Brizz Nuoto, inferno Florentia. Gioia incontenibile per la matricola siciliana che firma l’impresa battendo 11-9 la Rari Nantes Florentia nella bella della finale play out e conquista la salvezza nel massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. La serie si chiude 2-1 con le acesi che rimangono in A1 dopo aver vinto gara 2 e questa bella. Una vera e propria impresa per il sette allenato da Carlo Zilleri che dopo aver chiuso la stagione regolare al penultimo posto ha venduto cara la pelle mostrando anche una certa maturazione.

E se gara 1 sempre a Firenze non è andata nel migliore dei modi perché gettata alle ortiche nel momento decisivo, da gara 2 in poi, le acesi hanno sbagliato meno delle avversarie e sono state più precise proprio nei momenti in cui nel recente passato venivano a mancare meno. Maggio è stato il mese perfetto per la Brizz Nuoto che è sbocciata ed ha dato il meglio di sé. per La Sicilia conferma due squadre in massima serie anche per la prossima stagione.

Brizz Nuoto aggressiva in avvio

Buonissima partenza per la Brizz Nuoto che con Santoro e Sapienza costruisce già il doppio vantaggio dopo poco più di un minuto di gioco. Accorcia Crodvani su rigore ma la Brizz vola sull’1-4 grazie alle reti in superiorità numerica di Milicevic e di Giuffrida.

Ma la Florentia non è doma. Una sconfitta relegherebbe la squadra toscana in A2 dopo sei anni di massima serie. Questo scuote le ragazze di casa. Che segnano 3 reti con Landi, Cordovani e Capaccioli e vanno al riposo lungo sul 4-4.

Match equilibrato nella terza frazione

Il buon momento della Florentia prosegue dopo l’intervallo. Vittoria porta in vantaggio le sue per la prima volta. La paura della Brizz dura meno di un minuto. Sapienza pareggia ma è immediata la reazione delle padrone di casa che con Gasparri in superiorità vanno sul 6-5. La gara ha ritmi intensi e nell’azione successiva, le siciliane pareggiano ancora con Giuffirda, sempre in superiorità.

Prova di maturità nel finale

Si decide tutto nell’ultima frazione. Dopo 3 minuti e 5 secondi la Florentia va ancora avanti con Capaccioli per il 7-6. Sarà l’ultimo vantaggio delle toscane. Sapienza, Giuffrida e Pane ribaltano tutti gli equilibri e fanno volare la matricola siciliana sul 7-9. Ancora Cordovani accorcia ma la Brizz Nuoto segna ancora con Arcidiacono e su rigore con Giuffrida. E’ festa acese. Nel finale Nesti riduce le distanze a -2 in superiorità ma non c’è più tempo. La Brizz Nuoto si salva e rimane in serie A1 firmando una vera impresa sportiva.

Rari Nantes Florentia-Brizz Nuoto

Rari Nantes Florentia-Brizz Nuoto 9-11

Parziali: 1-4; 3-0; 2-2; 3-5

Rari Nantes Florentia: Pellegrino, Gabelli, Pantani, Cordovani 3 (1 rig.), Gasparri 1, Vittori 1, Nesti 1, Mugnai, Capaccioli 2, Merli, Landi 1, Gattini, Banchelli. Allenatore Cotti.

Brizz Nuoto: H. Santapaola, Sapienza 3, Vitaliano, Pastanella 1, Arcidiacono, M. Spampinato, Cappello, Pane 1, Sasover, Santoro 1, Giuffrida 4 (1 rig.), A. Milicevic 1, Paladino. Allenatore. Zilleri.

Arbitri: Calabrò e Guarracino

Note. Superiorità numeriche: Florentia 3/11, Brizz 4/15. Rigori: Florentia 1/1, Brizz Nuoto 1/1. Uscite 3 falli: Cordovani (F) e Merli (F) nel IV quarto. Spettatori 300 circa