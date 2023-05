La Brizz Nuoto ci crede, a Firenze si gioca la salvezza in serie A1

12/05/2023

Mors tua, vita mea. La sfida decisiva è arrivata. Sabato 13 maggio alle 15 alla piscina Nannini di Firenze, la matricola Brizz Nuoto rende visita alla Rari Nantes Florentia per gara 3 delle finali play out per la permanenza in serie A1. Tutta la stagione, quindi, si gioca in un solo match.

Partita delicata, affidata agli arbitri Massimo Calabrò di Macerata e Antonio Guarracino di Napoli, con Enrico Zerbini delegato.

Si tratta della bella e chi vince conquisterà il diritto di disputare la massima serie nazionale della pallanuoto femminile anche per la stagione 2022-2023. Il match si gioca in casa della Rari Nantes Florentia per via della miglior classifica nella stagione regolare. Le siciliane hanno chiuso al nono posto mentre le toscane hanno chiuso il loro cammino all’ottavo posto.

Finora è stato decisivo il fattore campo. Le due squadre arrivano all’appuntamento clou della loro annata sportiva dopo aver vinto le prime due partite tra le mura amiche. Gara 1 a Firenze si chiuse 10-7 per le toscane, mentre a Catania, nel match di ritorno alla Piscina Scuderi, le acesi si imposero 10-6 con triplette di Sapienza e Giuffrida. Entrambi i successi sono arrivati in rimonta.

Il morale in casa Brizz Nuoto è alto dopo l’importantissima vittoria di sabato scorso al termine di una partita difficile ma vinta con autorità grazie ad un ottimo finale. Entusiasmo e brillantezza. Punteranno su questo le ragazze allenate da Carlo Zilleri.

Sapienza “Noi ci siamo, vogliamo regalarci questo obiettivo”

Francesca Sapienza, universale della Brizz Nuoto, parla alla vigilia del match decisivo. “Domani ci aspettiamo una grande battaglia agonistica – sottolinea –. le prime due partite si sono decise all’ultimo tempo ed è li che dobbiamo arrivare preparate e soprattutto concentrate. Ormai con il Florentia ci conosciamo bene ed è per questo che solo chi sbaglierà meno porterà a casa la salvezza. Noi ci siamo e vogliamo regalare questo obiettivo ai nostri tifosi, alla nostra società ed in primis a tutti i nostri sacrifici!”.