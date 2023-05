Pallanuoto A1, le acesi vincono 10-6, sabato 13 maggio la gara decisiva

La salvezza non è più un miraggio. E grazie alla vittoria sulla Rari Nantes Florentia diventa un traguardo possibile anche se difficile. La Brizz Nuoto torna in corsa e batte 10-6 la formazione toscana in gara 2 della finale dei play out per la permanenza nella serie A1 di pallanuoto femminile. La serie torna in parità visto che all’andata il sette fiorentino aveva superato le acesi per 10-7.

Alla piscina Scuderi di Catania, la matricola allenata da Carlo Zilleri ha sofferto tantissimo ma è riuscita poi a condurre in porto nel finale una partita fondamentale. Il discorso salvezza viene rinviato a gara 3, ovvero alla Bella che si giocherà sabato prossimo 13 maggio a Firenze in virtù della miglior classifica della formazione toscana al termine della stagione regolare.

Avvio shock per la Brizz Nuoto

La sfida si apre con una rete per parte: Nesti per le ospiti, poi Giuffrida ma la squadra guidata da Cotti sembra più in palla e sigla due gol con Gabelli e Merli e sfiora l’1-4 ma Santapaola para un rigore a Nencha. Nella seconda frazione ancora Giuffrida riapre la partita ma poi fallisce un rigore e le ospiti segnano con Nesti.

Dall’inferno al paradiso

Dopo l’intervallo lungo, segna ancora la Florentia con Capaccioli ed ospiti a+3. Un incubo per la Brizz che vede la retrocessione in A2 materializzarsi. La squadra però si ritrova. Giuffrida, Milicevic e Sapienza firmano la clamorosa rimonta e chiudono la terza frazione in parità sul 5-5.

Succede di tutto nell’ultimo parziale. Sapienza ribalta la situazione poi Nencha pareggia. Spampinato trova il 7-6 ma c’è un penalty per le ospiti. Ancora Santapaola si supera e neutralizza il tentativo di Nesti del possibile pareggio. La Florentia si spegne, la Brizz ingrana. Vitaliano, Santoro e Sapienza, tutte in superiorità, danno la vittoria della speranza alle siciliane.

Brizz Nuoto – Rari Nantes Florentia, il tabellino

Brizz Nuoto-Rari Nantes Florentia 10-6

Parziali: 1-3; 1-1; 3-1; 5-1.

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza 3, A. Vitaliano 1, A. Mascari, A. Arcidiacono, M. Spampinato 1, C. Cappello, I. Pane, N. Sasover, V. Santoro 1, M. Giuffrida 3, A. Milicevic 1, F. Paladino. Allenatore Zilleri.

Rari Nantes Florentia: C. Banchelli, E. Gabelli 1, C. Nencha 1, S. Cordovani, G. Gasparri, N. Vittori, L. Nesti 2, B. Mugnai, M. Pantani, B. Merli 1, I. Landi, E. Capaccioli 1, G. Pellegrino. Allenatore Cotti.

Arbitri: Paoletti e Braghini

Note. Uscite per limite di falli Pane (B) e Santoro (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz 4/13 + 2 rigori e Florentia 0/11 + 3 rigori. Santapaola (B) para un rigore a Nencha dopo 7’30” del primo tempo. Banchelli (F) para un rigore a Giuffrida dopo 2’10” del secondo tempo. Santapaola (B) para un rigore a Nesti dopo 1’55” del quarto tempo. Spettatori: 250 circa.