Pallanuoto femminile serie A1, la matricola si gioca la sopravvivenza

Vietato sbagliare. La Brizz Nuoto torna in acqua dopo oltre un mese dall’ultima partita della stagione regolare del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile con l’imperativo di vincere. Sabato 29 aprile alle 15 la matricola acese è attesa alla Piscina Nannini di Firenze per gara 1 dei play out, ospite della Rari Nantes Florentia. Diretta streaming sulla pagina Facebook del club toscano.

La sfida, al meglio delle tre partite, mette in palio la permanenza nel massimo campionato italiano. Si gioca anche sabato 6 maggio alla Piscina Scuderi di Catania. In caso di una vittoria per parte, l’eventuale bella si disputerà a Firenze il prossimo 13 maggio.

I precedenti in stagione sorridono alle toscane

La Brizz Nuoto arriva allo spareggio salvezza avendo conquistato la nona posizione con 9 punti in 18 gare. La Rari Nantes Florenzia di punti ne ha raccolti 4 in più e nell’ultima giornata della regular season le toscane hanno subito il sorpasso del Como Nuoto che sconfisse in trasferta proprio la Brizz per 6-7.

Negli scontri diretti, le toscane hanno sempre vinto aggiudicandosi 10-8 la partita di andata, alla seconda giornata del 30 ottobre 2022, ed 11-5 il ritorno all’11ma giornata del 28 gennaio scorso. I precedenti, quindi, non sono per niente favorevoli. A questi bisogna aggiungere anche il 9-5 nel girone eliminatorio di Coppa Italia di metà ottobre. Da allora, però, molte cose sono cambiate.

Vitaliano “Sarà match equilibrato, i dettagli faranno la differenza”

II capitano della Brizz Nuoto Anita Vitaliano commenta il pre-partita: “In queste lunghe settimane abbiamo caricato per riuscire ad arrivare al quarto tempo con più lucidità possibile. Sarà una partita equilibrata e che saranno i dettagli a decidere chi vincerà. La Florentia è una bella squadra che soprattutto nel match di ritorno nella stagione regolare ci ha messo molto in difficoltà. Ma noi non siamo da meno, scenderemo in campo a viso aperto e ce la giocheremo fino all’ultimo secondo. Conquistare la salvezza sarebbe una grande soddisfazione perché abbiamo lavorato tanto in questi mesi e quindi sarebbe un coronare i nostri sforzi. Lavorando sodo e giocando con la giusta mentalità si possono ottenere buoni risultati”.

Ed inoltre: “Se ad inizio stagione mi avessero assicurato la possibilità di giocare la salvezza ai play out ne sarei stata felice perché è stata la nostra prima esperienza in serie A e quindi non avevamo mai avuto un confronto con le altre squadre e non sapevamo quanto fossimo distanti da queste. A tal proposito, la coppa Italia è stato un importante torneo che ci ha fatto acquisire consapevolezza sul fatto che saremmo potute riuscire a fare qualcosa di buono”.