Pallanuoto femminile serie A1, rossazzure ok, acesi non pervenute

L’Ekipe Orizzonte su, Brizz Nuoto giù. La seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile vede un bilancio altalenante per le due squadre siciliane.

Bene l’Ekipe Orizzonte che si impone 14-6 su Trieste. Male, malissimo, la Brizz Nuoto che perde in casa nettamente lo scontro salvezza con la Rari Nantes Florentia per 5-11 in un match che lascia l’amaro in bocca alle acesi che alla vigilia si presentavano con gli stessi punti in classifica delle toscane.

Prezioso successo per l’Ekipe Orizzonte

Vittoria preziosa casalinga per l’Ekipe Orizzonte che grazie al 14-6 su Trieste consolida il terzo posto andando ad appaiare in classifica la Plebiscito Padova che giocherà la sua partita col Bogliasco martedì prossimo.

Partita in crescendo per le padrone di casa, avanti 2-1 al termine del primo tempo. Catanesi brave a prendere il largo nella fase centrale della partita, conquistando 4-1 il secondo parziale andando all’intervallo lungo sul 6-2. Le etnee dilagano nella terza frazione segnando altre 6 volte e subendo 2 reti mentre nell’ultimo segmento di match due reti per parte hanno fissato il punteggio sul 14-6.

Alice Williams è stata la miglior marcatrice del match con quattro reti, mentre Bronte Halligan, Claudia Marletta e Gaia Gagliardi sono andate a segno due volte a testa. Una rete ciascuno anche per Cecilia Grasso, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Morena Leone. Nel quarto tempo, tra i pali, spazio a Ludovica Celona, in evidenza per alcuni ottimi interventi.

Dafne Bettini “Prestazione positiva”

Prestazione positiva quindi per le rossazzurre, come sottolineato da Dafne Bettini dell’Ekipe Orizzonte dopo il fischio finale: “Siamo soddisfatte della nostra partita – ha detto la numero 6 rossazzurra – e contente per questa vittoria che ci serve tanto per il morale, soprattutto in un periodo come questo in cui andremo incontro a sfide molto importanti. Nelle prossime settimane ne giocheremo diverse, tutte ravvicinate considerando il derby con la Brizz, i turni infrasettimanali e i quarti di finale di Champions League contro il Glyfada. Dopo la sconfitta di Roma, che ci ha lasciato molto amaro in bocca, era importante reagire come stiamo facendo. Adesso andremo avanti step by step, con l’obiettivo di farci trovare pronte per la Coppa. Dobbiamo pensare a trovare sicurezza e coesione di squadra, dopo un periodo molto tosto dovuto anche ai carichi di lavoro. Ora dobbiamo solo pensare a giocare insieme e divertirci”.

Ekipe Orizzonte – Pallanuoto Trieste, il tabellino

Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 14-6

Parziali: 2-1; 4-1; 6-2; 2-2

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri, C. Marletta 2, G. Gagliardi 2, A. Williams 4, T. Lombardo, M. Leone 1, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Pallanuoto Trieste: F. Sparano, D. Vomastkova 1, E. De March 1, E. Sblattero, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 1, G. Zizza, J. Vukovic 1, I. Riccioli, R. Santapaola 1, S. Ingannamorte. Allenatore Zizza.

Arbitri: D’Antoni e Ferrari

Note: Uscita per limite di falli Leone (O) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 4/4 e Pallanuoto Trieste 3/10. Celona (O) subentra a Condorelli nel quarto tempo. Spettatori: 300 circa.

La Brizz Nuoto surclassata, la Florentia domina

Vittoria doveva essere. Così non è stato. Quello che era dato a tutti gli effetti come uno spareggio anticipato per la salvezza si è rivelato un match a senso unico. Ci si attendeva spettacolo ed una partita combattuta. La Florentia ha invece dominato tre tempi dando una severa lezione al Sette acese che ha perso 5-11 alla Piscina Scuderi. Da incubo la prima frazione chiusa 5-1 per le toscane con rete da distanza siderale nel finale dalla distanza del portiere ospite Caterina Banchelli. La seconda frazione non va meglio e le due squadre virano a metà gara sul parziale di 2-8 per la Florentia.

A quel punto per la squadra allenata da Cotti non ha grossi problemi ad amministrare il largo vantaggio. Ed anzi nella terza frazione il parziale di 1-3 ha aumentato ancor di più il divario. Nell’ultimo parziale le reti di Sapienza e Giuffrida rendono – per quanto possibile – meno amaro il parziale. Finisce 5-11 con le toscane che scappano via in classifica. C’è tanto da riflettere, invece, per le ragazze di Carlo Zilleri che ieri hanno offerto una prova decisamente al di sotto delle aspettative e delle proprie possibilità. Un dato su tutti 0 reti su 14 superiorità numeriche conquistate. La giornata no è certificata anche dalla vittoria della Rari Nantes Bologna che battendo nettamente il Como Nuoto per 13-3 agguanta le acesi in classifica a quota 6. La strada per la salvezza si complica maledettamente.

Brizz Nuoto – Rn Florentia, il tabellino

Brizz Nuoto – Rn Florentia 5-11

Parziali: 1-5; 1-3; 1-3; 2-0

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza 2, A. Vitaliano, N. Sasover, A. Arcidiacono, M. Spampinato, C. Cappello, I. Pane, G. Pastanella, V. Santoro 1, M. Giuffrida 2, A. Milicevic, F. Paladino. Allenatore Zilleri

Rari Nantes Florentia: C. Banchelli 1, E. Gabelli, L. Lepore 2, S. Cordovani, G. Gasparri 1, N. Vittori 1, L. Nesti 3, B. Mugnai 1, E. Capaccioli, B. Merli, I. Landi 2, C. Barbieri, G. Pellegrino. Allenatore Cotti.

Arbitri: Giacchini e Carrer

Note. Uscite per limite di falli Merli (F) e Landi (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz 0/14 + un rigore (trasformato) e RN Florentia 4/12 + un rigore (trasformato). Spettatori: 100 circa.

Serie A1 femminile, i risultati della 11ma giornata

Brizz Nuoto – Rari Nantes Florentia 5-11

Ekipe Orizzonte – Trieste 14-6

Rari Nantes Bologna – Como Nuoto 13-3

Sis Roma – Pallanuoto 14-8

Plebiscito Padova – Bogliasco si gioca martedì 31 gennaio

La classifica, Ekipe Orizzonte sempre terza, Brizz Nuoto nelle retrovie

La Sis Roma vola con l’undicesimo successo di fila in altrettante partite, l’Ekipe Orizzonte affianca Padova che però deve giocare col Bogliasco. La Brizz Nuoto è raggiunta a quota 6 dal Bologna che ha surclassato il Como e superata dalla Florentia cha ha dominato lo scontro diretto contro le acesi.

La classifica. Sis Roma 33 punti; Plebiscito Padova* ed Ekipe Orizzonte 27; Rapallo 18; Trieste 15; Bogliasco* 12; Como Nuoto e Rari Nantes Florentia 9; Rari Nantes Bologna e Brizz Nuoto 6.