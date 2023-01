Pallanuoto femminile serie A1, le siciliane giocano entrambe in casa

Ekipe Orizzonte per la continuità e proseguire la preparazione per la Champions, la Brizz Nuoto per sopravvivenza. Tornano in acqua le due squadre siciliane impegnate nel campionato nazionale di pallanuoto femminile di serie A1 con questi obiettivi che domani, sabato 28 gennaio, celebrerà la seconda giornata di ritorno.

Alla piscina Nesima, l’Ekipe Orizzonte riceve Trieste

L’Ekipe Orizzonte torna tra le mura amiche della piscina di Nesima. Domani alle 15 le etnee affronteranno la Trieste. Sarà il secondo turno del girone di ritorno, iniziato dalle rossazzurre con il largo successo della scorsa settimana in casa della Rari Nantes Florentia. L’ingresso in piscina sarà come sempre gratuito, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming attraverso la pagina Facebook dell’Ekipe Orizzonte.

Domani però la squadra allenata da Martina Miceli dovrà entrare in vasca nuovamente con il piglio giusto, come sottolineato alla vigilia in modo lapidario dalla Morena Leone dell’Ekipe Orizzonte: “Dopo la vittoria di Firenze – ha detto la numero 12 – abbiamo ripreso a lavorare sodo e con grande entusiasmo. La sfida di domani contro Trieste non sarà assolutamente da sottovalutare, anzi. Siamo molto concentrate e ci siamo prefissate di scendere in campo in modo propositivo, anche in vista della partita di Champions League contro il Glyfada”.

La matricola Brizz Nuoto ospita la Florentia

È un vero e proprio match spareggio quello che domani alle 13 alla piscina Scuderi di via Zurria a Catania vedrà di fronte la Brizz Nuoto e la Florentia. Entrambe le compagini navigano nei bassi fondi della classifica a braccetto con 6 punti a testa ed in penultima posizione. Le acesi vengono da due sconfitte entrambe per 13-8 contro Como e Bogliasco e non possono permettersi passi falsi in questa bagarre per la salvezza.

Saeli “Acireale non abbandoni le sue ragazze”

A caricare l’ambiente a pochi giorni dall’importantissima partita è il direttore sportivo acese Giovanni Saeli: “Da ormai 5 mesi, la Brizz Acireale rappresenta la nostra città nel massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile con grandi prestazioni ed un cuore granata che ha lottato a testa alta contro squadroni di grandi città come Roma, Trieste, Bologna, Padova e così via. Costretti a giocare in “casa” a Catania per l’assenza di impianti ad Acireale, abbiamo rilanciato la nostra città tra le eccellenze sportive italiane e adesso le ragazze acesi sono chiamate al massimo sforzo per conquistare una salvezza storica”.

Il giovane dirigente nella nota stampa rivolge un accorato appello: “E’ arrivato il momento però che la Città di Acireale risponda presente con i fatti. Le nostre ragazze meritano un grande pubblico granata che possa diventare l’ottava giocatrice in campo per raggiungere un obiettivo storico costruito con i sacrifici di questi mesi. Acireale merita la Serie A, sosteniamola. Appuntamento per tutti questo sabato alle 13 presso la piscina Scuderi di via Zurria a Catania per vincere insieme”, ha concluso.

Serie A1 femminile, l’undicesima giornata

Brizz Nuoto – Rari Nantes – Florentia

Ekipe Orizzonte – Trieste

Rari Nantes Bologna – Como Nuoto

Sis Roma – Rapallo

Plebiscito Padova – Bogliasco

La classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz Nuoto penultima

Questa la classifica aggiornata che vede al comando la Sis Roma a punteggio pieno seguita dal Padova. Ekipe terza a sei lunghezze di distanza. Sei punti conquistati invece per la Brizz Nuoto alla sua prima esperienza in massima serie.

Sis Roma 30 punti; Plebiscito Padova 27; Ekipe Orizzonte 24; Rapallo 18; Trieste 15; Bogliasco 12; Como Nuoto 9; Rari Nantes Florentia e Brizz Nuoto 6; Rari Nantes Bologna 3.