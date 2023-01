Pallanuoto femminile serie A1, campionesse d’Italia fanno 24 gol

Tutto facile per l’Ekipe Orizzonte Catania che, dopo lo stop a Roma, vince agevolmente a Firenze segnando 24 reti alla malcapitata Florentia, Ko invece per la Brizz Nuoto che perde a Bogliasco 13-8 un match importante in chiave salvezza. Questo il bilancio in chiaro-scuro per le due siciliane nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

Ekipe Orizzonte segna a ripetizione alla Florentia

Vittoria netta, dunque, dell’Ekipe Orizzonte nella decima giornata del campionato. Finisce 24-3 per le rossazzurre sulla vasca della Rari Nantes Florentia.

Le etnee allenate da Martina Micheli hanno ipotecato il successo sin dal primo tempo, chiuso sul 6-0. Conto chiuso già nel secondo parziale che ha portato le due squadre al riposo lungo sul 12-1. Accademia negli altri due segmenti del match conclusi con i parziali di 8-0 e 4-2.

La sfida ha visto andare a segno tre volte a testa Dafne Bettini, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Gaia Gagliardi, Aurora Longo e Morena Leone. Due gol ciascuno per Bronte Halligan, Veronica Gant e Alice Williams.

Prestazione positiva anche per i portieri, con Aurora Condorelli che ha parato un rigore a Nesti nel secondo tempo. Nell’ultimo parziale di gioco, tra i pali, Ludovica Celona in acqua.

Gagliardi “Approccio positivo, pensiamo alla Champions”

Al termine del match bilancio affidato a Gaia Gagliardi dell’Ekipe Orizzonte. “Siamo felici – ha sottolineato la numero 9 rossazzurra – per l’approccio positivo alla partita di oggi, che ha risollevato notevolmente il morale di tutte noi dopo la partita giocata la scorsa settimana a Roma. Contiamo di affrontare con questo piglio anche le prossime settimane, lavorando al meglio sia per il campionato che per l’imminente impegno del turno di Champions League”.

Rari Nantes Florentia – Ekipe Orizzonte, il tabellino

Rn Florentia-Ekipe Orizzonte 3-24

Parziali: 0-6; 1-6; 0-8; 2-4

Rn Florentia: C. Banchelli, Gattini, C. Barbieri, S. Cordovani, G. Gasparri, E. Capaccioli, L. Nesti, B. Mugnai 1, M. Osti, B. Merli 1, I. Landi 1, E. Gabelli, G. Pellegrino. Allenatore Cotti.

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava, V. Gant 2, D. Bettini 3, V. Palmieri 3, C. Marletta 3, G. Gagliardi 3, A. Williams 2, A. Longo 3, M. Leone 3, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Arbitri: Doro e Alessandroni

Note: Uscite per limite di falli Nesti (F) e Mugnai (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 0/7 + 3 rigori e Ekipe Orizzonte 5/10 + 3 rigori. Condorelli (O) para un rigore a Nesti nel secondo tempo. Pellegrino (F) subentra a Banchelli all’inizio del terzo tempo. Spettatori: 100 circa.

La Brizz Nuoto Acireale cade a Bogliasco

La Brizz Nuoto Acireale cede alla piscina Vassallo per 13-8 contro Bogliasco. Partita tesa in una vasca solitamente molto complicata dove le ragazze acesi pagano i errori veniali tentando più volte di rientrare in partita senza, però, riuscirvi. Partita importante per la lotta salvezza che però vede trionfare le liguri adesso lontane dalla bagarre grazie ai 12 punti fin qui raccolti.

Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato che ha visto le liguri chiudere in vantaggio 5-3, è la seconda frazione a spezzare il match con le padrone di casa che rifilano un secco 4-0 di parziale alle acesi e vanno al cambio di campo sul 9-3.

Nella seconda parte di match il sette di Carlo Zilleri prova più volte a rientrare in partita ma ad ogni gol acese arriva sempre una puntuale risposta ligure che chiude il match sul 13-8. Brizz che deve fare i conti con la poca efficacia in superiorità: una su otto a fine gara.

Non basta Santapaola che para tre rigori

Doppiette per Irene Pane e Marta Giuffrida ma da segnalare, è l’ottima prestazione di Helga Santapaola tra i pali che, con 3 rigori neutralizzati, conferma l’ottima condizione psicofisica che la aiuterà di certo al collegiale giovanile della nazionale italiana che andrà avanti fino al 25 gennaio.

Zilleri “A Bogliasco la squadra ha provato a stare in partita”

Il commento di Carlo Zilleri: “Stesso identico risultato della settimana scorsa (13-8) ma con sensazioni decisamente diverse. A Bogliasco le ragazze hanno provato a rimanere aggrappate alla partita sabato scorso no. Nei primi due tempi abbiamo vanificato gli sforzi messi per difenderci dalla pioggia di espulsioni e rigori contro con alcuni errori ‘individuali’ che hanno fatto scappare il Bogliasco. E inseguire per tutta la partita non è semplice. Pazienza. Testa sotto e lavoriamo per continuare in questa avventura”.

Bogliasco – Brizz Nuoto, il tabellino

Netafim Bogliasco-Brizz Nuoto 13-8

Parziali 5-3; 4-0; 2-2; 2-3

Netafim Bogliasco: Uccella, Riccio 1, Di Maria 4, Cuzzupè, Mauceri 1, G. Millo, Rosta 2, Rogondino, Paganello 1, Lombella 2, Carpaneto, D. Spampinato 2, Oberti. Allenatore Sinatra.

Brizz Nuoto: H. Santapaola, Sapienza 1, Vitaliano, Sasover, Arcidiacono, M. Spampinato 1, Cappello, Pane 2, Pastanella, Santoro 1, Giuffrida 1, A. Milicevic 1, Paladino. Allenatore Zilleri.

Arbitri: Scappini e Baretta

Note: spettatori 100 circa. Rogondino (N) ha fallito un rigore (parato) a 5.15 nel primo tempo. Nel secondo tempo due rigori parati: a 3.35 a Rogondino e 4.34 a Paganello (N). Uscita per limite di falli Arcidiacono (B) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 4/10 + 4 rigori, Brizz 1/8 + 1 rigore.

Serie A1 femminile, i risultati della prima di ritorno

Bogliasco – Brizz Nuoto 13-8

Rapallo – Rari Nantes Bologna 15-7

Trieste – Sis Roma 10-17

Como Nuoto – Plebiscito Padova 5-21

Rari Nantes Florentia – Ekipe Orizzonte 3-24

Classifica, Ekipe Orizzonte terza

Roma non dà scampo a Trieste, fa 10 su 10 e prosegue la corsa in solitaria in vetta ed a punteggio pieno. Torna a vincere l’Ekipe Orizzonte ma rimane terza dietro alla Plebistito Padova. La classifica aggiornata: Sis Roma 30; Plebiscito Padova 27; Ekipe Orizzonte 24; Rapallo 18; Trieste 15; Bogliasco 12; Como Nuoto 9; Rari Nantes Florentia e Brizz Nuoto 6; Rari Nantes Bologna 3.