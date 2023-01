Pallanuoto femminile serie A1, inizia il girone di ritorno

Trasferte per l’Ekipe Orizzonte e la Brizz Nuoto nella prima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. Entrambe le siciliane cercano il riscatto perché reduci da due ko. Le rossazzurre a Roma hanno perso 10-5 e sono scese in terza posizione in classifica; le acesi, invece, sono cadute a Como per 13-8 in un match salvezza.

Ekipe Orizzonte a Firenze dopo ko di Roma

Domani sera alle 20.30, le campionesse d’Italia saranno a Firenze. Una gara in notturna inaugurerà quindi il girone di ritorno delle rossazzurre. La formazione allenata da Martina Miceli vuole dare segnali importanti dopo la trasferta di Roma della scorsa settimana.

Grasso “Necessario ripartire col piglio giusto”

Un segnale di reazione cercato da tutta la squadra, come sottolinea Cecilia Grasso, numero 3 dell’Ekipe Orizzonte, alla vigilia della sfida: “Domani inizia il girone di ritorno – dice – e, dopo la prova non convincente contro la Roma, vogliamo subito riscattarci. Anche se quella che affronteremo non sarà una partita complicatissima sulla carta, sarà importante partire subito bene, col piglio giusto. Iniziare nel migliore dei modi sarà anche importante per cominciare a prendere il giusto ritmo in vista dell’impegno che ci aspetta a febbraio in Champions League”.

Brizz Nuoto attesa a Bogliasco

Match salvezza che sa quasi di spareggio quello che attende la Brizz Nuoto a Bogliasco. La sfida inizierà alle 15 e mette in palio tre punti pesantissimi nella corsa salvezza che propone di settimana in settimana tappe sempre più decisive. Le due compagini si separano da tre lunghezze in favore delle liguri che all’andata espugnarono la piscina Scuderi per 9-12. Era il 22 ottobre scorso ed era l’esordio in massima serie nazionale per la matricola acese. La squadra allenata da Carlo Zilleri non può sbagliare. Diversamente la rincorsa alla salvezza si complicherebbe. Come scrive il club sul proprio profilo Facebook “Serve la partita perfetta”. Un po’ come successo a Bologna e Trieste dove le acesi hanno centrato due vittorie fondamentali.

Santapaola in Nazionale per raduno ad Ostia

Buona notizia per la Brizz Nuoto. Il selezionatore azzurro Carlo Silipo ha chiamato anche Helga Santapaola tra le 14 giovani atlete che dal 22 al 25 gennaio parteciperanno ad un raduno collegiale ad Ostia venendo poi monitorate costantemente per valutare un loro inserimento in Nazionale A.

Serie A1 femminile, la decima giornata

Bogliasco – Brizz Nuoto

Rapallo – Rari Nantes Bologna

Trieste – Sis Roma

Como Nuoto – Plebiscito Padova

Rari Nantes Florentia – Ekipe Orizzonte

Classifica aggiornata, Ekipe Orizzonte terza

La classifica aggiornata vede sempre la Sis Roma al comando ed a punteggio pieno. Segono Padova ed Ekipe Orizzonte. Brizz Nuoto nelle retrovie. Sis Roma 27 punti; Plebiscito Padova 24; Ekipe Orizzonte 21; Trieste e Rapallo 15; Como Nuoto e Bogliasco 9; Rari Nantes Florentia e Brizz Nuoto 6; Rari Nantes Bologna 3.