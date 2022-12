Pallanuoto femminile, serie A1

Missione impossibile per la Brizz Nuoto. Almeno sulla carta. Domani, sabato 10 dicembre alle 15.45, le acesi saranno ospiti del Trieste per la settima giornata del massimo campionato di pallanuoto femminile che mercoledì aveva visto gli anticipi di lusso tra Plebiscito Padova e Sis Roma e tra Ekipe Orizzonte e Bologna.

Il match verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Pallanuoto Trieste a partire dalle 15.30.

Le giuliane sono quarte in classifica con 12 punti e cercano un’altra affermazione per confermare la posizione che garantirebbe loro la qualificazione ai play off scudetto. La matricola allenata da Zilleri ha, invece, raccolto 3 punti. Il sette acese deve archiviare in fretta il pesante risultato di sabato scorso contro la capolista Sis Roma (2-23 per le capitoline) per chiudere uno storico 2022 nel migliore dei modi.

Tra Brizz Nuoto e Trieste unico precedente in Coppa Italia

L’unico precedente tra le due formazioni risale alla Coppa Italia di ottobre quando le acesi di Zilleri, trascinate dal trio Sapienza, Giuffrida e Milicevic, tennero testa alle triestine per l’intero match cadendo solo negli ultimi minuti 14-13. E non senza qualche rammarico.

Giuffrida “Daremo tutto”

“Sicuramente non sarà una partita semplice – commenta l’attaccante della Brizz Nuoto Marta Giuffrida – sono una squadra molto preparata e attrezzata. Andremo lì per fare tutto ciò che abbiamo senza risparmiarci. Sono convinta che, se giochiamo come sappiamo fare, potremo anche far vedere qualcosa di bello”.

La settima giornata

Questo il programma completo della settima giornata di andata della massima serie che ha già visto scendere in acqua le prime tre della classifica che in questo weekend sono impegnate in Champions League.

Rari Nantes Bologna – Ekipe Orizzonte 6-19 (giocata mercoledì 7 dicembre)

Sis Roma – Plebiscito Padova 11-7 (giocata mercoledì 7 dicembre)

Rapallo – Pallanuoto

Pallanuoto Trieste – Brizz Nuoto

Como Nuoto – Bogliasco

La classifica aggiornata, Brizz Nuoto ferma a tre punti

La graduatoria della massima serie vede la Sis Roma al comando a punteggio pieno, la Brizz è in fondo alla classifica assieme a Bologna, Florentia e Como.

Sis Roma* 21 punti; Plebiscito Padova* ed Ekipe Orizzonte* 18; Trieste 12; Rapallo 9; Bogliasco 6, Bologna*, Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto 3.

Con l’asterisco una partita in più.