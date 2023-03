Pallanuoto femminile serie A1, big match nel posticipo

Brizz Nuoto ai play out, Ekipe Orizzonte pronta per il big match con la Sis Roma ma già sicura da tempo dei play off scudetto. Si chiude la stagione regolare del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. Ed è tempo di verdetti anche se non definitivi.

Ekipe Orizzonte sfida la Sis Roma

Impegno di campionato per l’Ekipe Orizzonte, che nel diciottesimo turno ospita la Sis Roma tra le mura amiche della piscina di Nesima, giovedì 23 marzo, alle 15. Il match sarà visibile anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossazzurro.

Un match che opporrà nuovamente le catanesi alle capitoline, come accaduto meno di tre settimane fa nella semifinale di Coppa Italia vinta dalla squadra allenata da Martina Miceli che ha alzato il trofeo.

Una sfida dai mille significati, anche nel percorso di preparazione all’impegno imminente in campo europeo, come sottolinea il capitano dell’Ekipe Orizzonte: “La partita – dice Valeria Palmieri – sarà sicuramente un ottimo banco di prova, in vista della Final Four di Champions League. Sappiamo che ai fini della classifica conta poco, ma ci teniamo a fare bene. Dopo la Coppa Italia, nelle ultime settimane abbiamo focalizzato l’attenzione sulla partita contro il Sabadell, ma conosciamo bene la Roma e sappiamo cosa dobbiamo fare. In queste partite vince chi sbaglia meno, quindi proveremo a concentrarci su noi stesse e sulle cose che stiamo provando per riuscire a mettere un ‘mattoncino’ sia per la Coppa che per la fase finale del campionato”.

La Brizz Nuoto cade in casa con il Como

Si è giocato oggi il grosso delle partite dell’ultima giornata della regular season. La Brizz Nuoto ha perso in casa 6-7 col Como Nuoto ed ha chiuso la sua corsa in penultima posizione con 9 punti. Le acesi, alla loro prima apparizione in serie A1, disputeranno i play out per evitare la retrocessione. Sorte che è, invece, già toccata alla Rari Nantes Bologna, sconfitta in casa da Trieste e relegata all’ultimo posto con 7 punti.

Play out per la Brizz Nuoto

I play out stabiliranno chi andrà a far compagnia alle felsinee in serie A2. La Brizz Nuoto se la vedrà con la Florentia che ha concluso la stagione regolare al terzultimo posto con 13 punti, 4 in più delle siciliane. Le toscane avranno il vantaggio di giocare due partite su tre in casa: gara 1 ed eventuale gara 3.

Si inizia il 29 aprile, poi gara 2 il 6 maggio ed eventuale bella fissata per il 13 maggio. Le altre due formazioni che disputeranno gli spareggi per evitare la retrocessione in A2 saranno