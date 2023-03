Pallanuoto femminile serie A, etnee terze, acesi penultime

Ekipe Orizzonte troppo forte per il Bogliasco, Brizz Nuoto generosa ma senza punti a Rapallo. La diciassettesima e penultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile vede risultati in chiaroscuro per le due squadre siciliane impegnate nell’incrocio con le formazioni liguri.

Le campionesse d’Italia vincono facilmente a Bogliasco per 8-16 rimanendo in terza posizione mentre la matricola Brizz deve issare bandiera bianca a Rapallo col 12-9, un risultato che relega le acesi al penultimo posto.

Ekipe Orizzonte firma il blitz a Bogliasco

L’Ekipe Orizzonte conquista altri tre punti, aggiudicandosi il match con un largo 16-8. Partita già nel segno delle etnee al termine del primo parziale chiuso con un indicativo 5-0. Da li in poi le rossazzurre hanno controllato andando all’intervallo lungo con un vantaggio rassicurante di 6 reti sul 9-3. Al rientro in acqua padrone di casa determinate ed a segno 3 volte nella terza frazione. L’ultimo parziale però vede la squadra di Martina Miceli dilagare ulteriormente con altre 5 marcature.

A fine match Alice Williams è stata la miglior realizzatrice delle etnee con tre gol, mentre Bronte Halligan, Giulia Viacava, Claudia Marletta e Aurora Longo sono andate a segno due volte ciascuno. Una rete a testa per Veronica Gant, Dafne Bettini, Valeria Palmieri, Gaia Gagliardi e Morena Leone. Nel quarto tempo, tra i pali, spazio anche a Letizia Scibona al posto di Aurora Condorelli.

Grasso “Pensiamo alla sfida con la Roma e poi alla Champions”

Al fischio finale bilancio affidato a Cecilia Grasso: “Sapevamo – afferma la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte – che questa sarebbe stata una partita importante, sia per gli impegni futuri che ci aspettano sia perché volevamo riscattare quella giocata all’andata proprio contro il Bogliasco. Sicuramente anche stavolta non abbiamo fatto un’ottima prestazione, per diversi motivi, ma adesso dobbiamo pensare al match contro la Roma e soprattutto alla Final Four di Champions League. Proprio la partita di giovedì prossimo contro le giallorosse sarà molto importante anche in preparazione a quella di Coppa”.

Bogliasco-Ekipe Orizzonte, il tabellino

Bogliasco-Ekipe Orizzonte 8-16

Parziali: 0-5; 3-4; 3-2; 2-5

Bogliasco: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 2, G. Cuzzupe’, A. Mauceri, G. Millo 3, B. Rosta 1, R. Rogondino, M. Paganello 1, A. Perazzoli, M. Carpaneto, D. Spampinato, M. Oberti. Allenatore Sinatra.

Ekipe Orizzonte: G. Condorelli, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 2, V. Gant 1, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 2, G. Gagliardi 1, A. Williams 3, A. Longo 2, M. Leone 1, L. Scibona. Allenatore Miceli.

Arbitri: Carrer e Piano

Note: Uscita per limite di falli Bettini (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 3/11 + 2 rigori e Orizzonte 8/11 + 3 rigori. Spampinato (B) fallisce un rigore (palo) dopo 1’08” del terzo tempo. Uccella (B) para un rigore a Longo dopo 3’05” del terzo tempo. Uccella (B) para un rigore a Marletta dopo 7’56” del terzo tempo. Condorelli (O) para un rigore a Spampinato dopo 59″ del quarto tempo. Oberti (B) subentra a Uccella nel corso del quarto tempo. Scibona (O) subentra a Condorelli nel corso del quarto tempo.

Amara sconfitta a Rapallo per la Brizz

Serviva un’impresa alla Brizz Nuoto per sperare nella salvezza diretta. E’ arrivata una sconfitta. Nel finale di partita. Ko amaro, amarissimo. E pesante perché certifica che le siciliane dovranno giocarsi la salvezza attraverso i play out. Ammesso che nell’ultima giornata vada tutto bene. La Brizz si arrende 12-9 a Rapallo al termine di una partita dai due volti con un avvio disastroso delle siciliane colpite 5 volte nel primo tempo e sotto anche di 4 reti con le segnature di Zanetta e Santoro a dare piccole speranze alle Granata.

In avvio di seconda frazione, padrone di casa ancora a segno ed ancora sul +4. Poi tre reti di fila delle siciliane con una doppietta di Giuffrida ed una rete di Milicevic riaprono la sfida nonostante il gol di Marcialis che porta le due formazioni all’intervallo lungo sul punteggio di 7-5.

Nel terzo parziale, l’asse Santoro-Milicevic confeziona le due reti del pareggio con le padrone di casa incapaci di segnare.

Le ospiti ci credono ed accarezzano il sogno dell’impresa. E di conquistare tre punti di platino nella lotta salvezza. Le liguri però nell’ultimo quarto siglano 4 reti e scappano via. Una doppietta di Giuffrida nelle battute finali intervallata da una marcatura di Cabona, rendono meno amaro il passivo ma certificano anche la quarta posizione del Rapallo che ai play off scudetto vorrà certamente dire la sua nonostante le tre corazzate presenti. Prestazione generosa per le acesi ma infruttuosa.

La Brizz Nuoto si gioca molto mercoledì 22 marzo ricevendo alla Piscina Scuderi di Catania il Como Nuoto che precede la matricola di 3 lunghezze. Per evitare la retrocessione diretta bisognerà fare risultato. Con una sconfitta, invece, le acesi dovranno sperare che la Rari Nantes Bologna non vinca in casa con Trieste.

Le lariane invece puntano alla salvezza diretta che sarebbe possibile in caso di successo e di contemporanea sconfitta (o pareggio) della Rari Nantes Florentia in casa con Trieste.

Rapallo-Brizz Nuoto, il tabellino

Rapallo-Brizz Nuoto 12-9

Parziali: 5-2 2-3 0-2 5-2

Rapallo Pallanuoto: S. Caso, N. Zanetta 1, U. Gitto 1, I. Rossi 1, D. Carrasco Leyva, G. Cerliani, G. Gnetti, B. Cabona 2, S. Costa 1, Marcialis 5, L. Bianco, G. Apilongo 1. Allenatore Antonucci.

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza, A. Vitaliano, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato, C. Cappello 1, I. Pane, N. Sasover, V. Santoro 2, M. Giuffrida 4, A. Milicevic 2, F. Paladino. Allenatore Zilleri.

Arbitri: Romolini e Fusco

Note. Uscite per limite di falli Carrasco (R) e Sasover (B) nel terzo tempo, Sapienza (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo 5/13 + un rigore e Brizz 5/14 + un rigore

Serie A1 femminile, risultati della diciassettesima giornata

Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova 6-11

Sis Roma-Rari Nantes Bologna 23-4

Rapallo Pallanuoto-Brizz Nuoto 12-9

Como Nuoto Recoaro-Rari Nantes Florentia 8-7

Netafim Bogliasco 1951-Ekipe Orizzonte 8-16

Classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz Nuoto penultima

La classifica aggiornata vede la Sis Roma, ancora a punteggio pieno, avere la certezza del primo posto nella regular season con una giornata di anticipo, quasi sicuro il terzo posto dell’Ekipe Orizzonte. Brizz Nuoto penultima. La classifica Sis Roma 51 punti; Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte 43; Rapallo 33; Trieste 24; Bogliasco 18; Rari Nantes Florentia 13; Como Nuoto 12; Brizz Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7.