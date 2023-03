Pallanuoto femminile serie A1, trasferte liguri per le due siciliane

Incrocio Sicilia-Liguria nella diciassettesima e penultima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. Sabato 18 marzo le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte, fresche vincitrici della Coppa nazionale, saranno ospiti del Bogliasco, mentre la matricola Brizz Nuoto avrà un compito arduo a Rapallo.

Ekipe Orizzonte a Bogliasco con la testa alla Champions

L’Ekipe Orizzonte rende visita al Bogliasco. Il match si gioca alle 15.45 di sabato 18 marzo. Pronostico neppure in discussione con le etnee in cerca di punti per continuare a mettere pressione alla Plebiscito Padova che pur avendo gli stessi punti in classifica, 40, è seconda per i risultati negli scontri diretti favorevoli (vittoria 13-11 all’andata e pareggio 4-4 a Nesima nel match di ritorno). Griglia play off scudetto a parte, e sostanzialmente già delineata, la testa del sette allenato da Martina Miceli è rivolta alla Final Four di Champions League quando il 31 marzo sarà a Sabadell per giocare con le padrone di casa la semifinale del torneo per club più prestigioso d’Europa.

Longo “Sfide con Bogliasco e Roma fondamentali per Champions”

“La partita contro il Bologna (vinta 20-2 mercoledì 15 marzo, ndr)– dice Aurora Longo – è stata la prima del percorso di preparazione alle sfide di Coppa. La sfida contro il Bogliasco e quella della prossima settimana contro la Sis Roma ci porteranno a concludere la regular season di campionato, ma saranno fondamentali soprattutto perché ci forgeranno, dandoci modo di arrivare pronte a questo appuntamento. Siamo cariche e pronte a tutto. Non vediamo l’ora di giocare queste partite, vogliamo farlo divertendoci tutte insieme”.

Compito proibitivo per la Brizz Nuoto a Rapallo

Sprint salvezza ma con un calendario in salita per la matricola Brizz Nuoto che sabato 15 marzo alle 14.30 è impegnata a Rapallo. Compito difficile, se non proibitivo per la squadra acese: le liguri sono quarte con 30 punti e lanciate nei play off scudetto. Contro una delle squadre migliori del panorama della pallanuoto femminile italiana, la Brizz, che ha totalizzato 9 punti, deve cercare un vero e proprio miracolo se vuole sperare nella salvezza diretta ma anche al tempo stesso per non rischiare la retrocessione diretta. La Rari Nantes Bologna, fanalino di coda ed attualmente in A2 se finisse oggi la regular season, fa visita alla corazzata Sis Roma.

Serie A1 femminile, il programma della 17ma giornata

Trieste – Plebiscito Padova alle 13.45

Sis Roma – Rari Nantes Bologna alle 14

Como Nuoto – Rari Nantes Florentia alle 14.30

Rapallo – Brizz Nuoto alle 14.30

Bogliasco – Ekipe Orizzonte alle 15.45

Classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz terzultima

Questa la graduatoria aggiornata a due giornate dalla fine della stagione regolare. Sis Roma 48 punti; Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte 40; Rapallo 30; Trieste 24; Bogliasco 18; Rari Nantes Florentia 13; Brizz Nuoto e Como Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7.

Like this: Like Loading...