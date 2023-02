Pallanuoto femminile serie A1, campionesse d'Italia si fanno rimontare

Pareggio tra Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova nel big match che lascia le etnee terze, torna al successo, invece, la Brizz Nuoto che supera il Bologna e si rilancia nella lotta alla salvezza lasciando l’ultima posizione ed affiancando proprio le felsinee a quota 9.

Questi i risultati delle due squadre siciliane nella quattordicesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

Tanto rammarico per le rossazzurre che dopo una buona partenza ed un vantaggio di 3 reti nel primo parziale, subiscono la lenta ma inesorabile rimonta delle patavine ed a Nesima chiudono 4-4. Risultato che praticamente blocca l’Ekipe Orizzonte al terzo posto.

Primo successo interno, invece, per la matricola Brizz che si impone 10-7 sulla Rari Nantes Bologna e concede il bis proprio sulle emiliane sconfitte anche all’andata a fine novembre.

Ekipe Orizzonte non va oltre il 4-4 col Padova

Il revival delle ultime finali scudetto della pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova si chiude in parità, ma per la formazione catanese c’è grande rammarico per le numerose conclusioni a rete non concretizzate. A Nesima finisce 4-4.

Prestazione molto positiva in difesa, da Aurora Condorelli a tutte le altre, discorso diverso in fase realizzativa per le etnee.

Match caratterizzato dalla partenza a razzo dell’Ekipe Orizzonte, sul triplice vantaggio al termine del primo tempo, con un rotondo 3-0. Nel secondo parziale la squadra veneta accorcia, chiudendo la frazione avanti 1-0. Ultimi due tempi sconsigliati ai deboli di cuore, con le rossazzurre che mancano un gol dopo l’altro mentre le venete ne approfittano segnando 2 reti nel terzo parziale e riuscendo a chiudere l’ultimo quarto di gara con una rete per parte.

Per le rossazzurre a segno Bronte Halligan, Giulia Viacava, Veronica Gant e Claudia Marletta con un gol ciascuno.

Palmieri “Abbiamo creato tantissimo, ma con poco cinismo”

Al fischio finale il capitano dell’Ekipe Orizzonte ha analizzato il match: “Abbiamo creato tantissimo – dice Valeria Palmieri – e credo sia stata una delle migliori partite che abbiamo giocato in attacco da questo punto di vista. Purtroppo però siamo state davvero poco ciniche e questo è ciò che ci è mancato ma i meriti vanno pure al loro portiere. In molti casi però l’abbiamo anche aiutato, tirando il pallone addosso a Teani”.

Il capitano prosegue: “Abbiamo giocato molto bene in difesa, prendere solo quattro gol contro Padova, con due presi in contropiede subito dopo averne sbagliati altrettanti, è sicuramente un dato non indifferente. Peccato davvero non aver vinto, ma probabilmente non cambia tanto per la nostra classifica. Naturalmente tutto è aperto, perché la stagione è ancora lunga, ma sicuramente abbiamo disputato un’ottima gara. Siamo state coese e ci siamo aiutate, soprattutto in difesa, se giocheremo così contro le greche potremo portare a casa davvero un buon risultato”.

Martedì 21 febbraio alle 18.30 la squadra rossazzurra giocherà la gara d’anticipo della quindicesima giornata di campionato in casa del Como. Il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Ekipe Orizzonte e Glyfada si giocherà sabato 25 febbraio alle 17, ancora alla piscina di Nesima. Le etnee hanno vinto in Grecia per 13-14.

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova, il tabellino

Ekipe Orizzonte-Cs Plebiscito Padova 4-4

Parziali: 3-0; 0-1; 0-2; 1-1

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 1, C. Grasso, G. Viacava 1, V. Gant 1, D. Bettini, V. Palmieri, C. Marletta 1, G. Gagliardi, A. Williams, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Cs Plebiscito Padova: L. Teani, L. Barzon 1, V. Valyi, G. Citino 2, E. Queirolo, A. Casson 1, A. Millo, S. Dario, H. Mckelvey, C. Meggiato, S. Centanni, Cassarà, C. Giacon. Allenatore Posterivo.

Arbitri: Paoletti e D. Bianco

Note: Uscite per limite di falli Williams (O), Queirolo (P), Palmieri (O), Millo (P) e Centanni (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 3/15 e Plebiscito 2/13

La Brizz si prende i tre punti pesantissimi col Bologna

Prima vittoria in casa in massima serie per la Brizz Nuoto che batte 10-7 la Rari Nantes Bologna centrando tre punti pesanti in ottica salvezza perché conquistati contro un’avversaria diretta nella bagarre per rimanere in A1. La sfida della Scuderi ha visto le acesi allenate da Carlo Zilleri sempre in vantaggio e brave a tenere a bada il possibile ritorno delle ospiti.

In evidenza Giuffrida, a segno 4 volte, poi tripletta di Sasover. Bene anche Helga Santapaola che a metà del quarto parziale neutralizza un rigore ad Altamura. Il discorso permanenza si riapre ma il cammino delle etnee rimane complicato al pari delle altre concorrenti.

Brizz Nuoto-Rn Bologna, il tabellino

Brizz Nuoto-Rn Bologna 10-7

Parziali: 3-1; 3-3; 2-1; 2-2

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato, C. Cappello, I. Pane, N. Sasover 3, V. Santoro, M. Giuffrida 4, A. Milicevic 2, F. Paladino. Allenatore Zilleri.

Rn Bologna: O. Sesena, A. Repetto, V. Perna 1, F. Lekness 1, A. Mazzia, L. Redaelli, C. Morselli, M. Lepore 2, M. Marchetti 1, F. De Vincentiis, E. Altamura 2, F. Toth, M. Allotta. Allenatore Posterivo.

Arbitri: Baretta e Petrini

Note. Uscita per limite di falli De Vincentiis (Bo) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 5/9 + 2 rigori e RN Bologna 2/6 + un rigore. Sesena (Bo) para un rigore a Milicevic a 6’06” del primo tempo. Santapaola (Br) para un rigore a Altamura a 3’59” del quarto tempo. Milicevic (Br) fallisce un rigore (traversa) a 4’27” del quarto tempo.

Serie A1 femminile, i risultati della quattordicesima giornata

Bogliasco – Trieste 4-5

Brizz Nuoto – Rari Nantes Bologna 10-7

Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova 4-4

Rari Nantes Florentia – Sis Roma 2-24

Como Nuoto – Rapallo 4-15

La classifica, Ekipe terza, Brizz Nuoto ottava

Cambia soprattutto in coda la classifica della massima serie con la matricola Brizz Nuoto che risale due posizioni in classifica grazie al successo sul Bologna. Comanda sempre la Sis Roma a punteggio pieno, Padova seconda con gli stessi punti dell’Ekipe Orizzonte.

Ecco la graduatoria. Sis Roma 42 punti; Plebiscito Padova* ed Ekipe Orizzonte 34; Rapallo 24; Trieste 21; Bogliasco 15; Rari Nantes Florentia 10; Brizz Nuoto* e Como Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7.

Con l’asterisco una partita in meno.