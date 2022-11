Pallanuoto femminile, serie A1, campionesse d’Italia battute 13-11

Giornata delle prime volte per le siciliane nel quinto turno di andata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. Primo ko stagionale per l’Ekipe Orizzonte Catania che a Padova nel big match contro la Plebiscito cede il passo per 13-11 e la leadership della classifica in favore delle venete e della Sis Roma che travolge la Florentia. Ma prima volta anche per la Brizz Nuoto che a Bologna conquista uno storico successo per 10-12 e raccoglie i primi tre punti in massima serie.

L’Ekipe Orizzonte si ferma a Padova

La partita di cartello, nonché revival delle ultime due finali scudetto e prossima sfida in Champions, va alla Plebiscito Padova, che supera 13-11 l’Ekipe Orizzonte nella piscina di casa.

Tra venete e catanesi è stata come sempre una partita tiratissima dall’inizio alla fine, con le padrone di casa avanti nel primo tempo per 2-1 e nel secondo per 4-3. Nella terza frazione è invece arrivato il break delle rossazzurre, che si erano portate avanti anche nel punteggio totale, conquistando poi il parziale di gioco per 5-3. Ultimo tempo a favore delle biancoscudate per 4-2.

La miglior marcatrice del match è stata Alice Williams con quattro reti, mentre Bronte Halligan e Claudia Marletta sono andate a segno due volte a testa. Un gol ciascuno anche per Veronica Gant, Dafne Bettini e Giulia Viacava.

Viacava “Bella partita, ma abbiamo fatto troppi errori”

Proprio la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte si è presentata ai microfoni a fine gara: “È stata una bella partita – ha detto Giulia Viacava – e sappiamo bene che queste sfide le vince chi commette meno errori. Sicuramente noi, dopo aver rimontato il Padova ed essere passate in vantaggio, ne abbiamo fatti alcuni. A quel punto le nostre avversarie sono tornate avanti e hanno preso anche fiducia. È stato quindi difficile riprenderle nuovamente e provare a chiudere il match quanto meno sul pari”.

E conclude: “Con Padova ci conosciamo bene ormai da anni e ognuna delle due squadre cerca di rompere la zona altrui col doppio centro. A loro è andata meglio e il risultato dice questo, ma il campionato è ancora molto lungo e si deciderà solo alla fine chi lo vincerà. Tra un paio di settimane avremo già una nuova opportunità per riscattarci proprio su questo campo, in Champions League”.

Plebiscito Padova – Ekipe Orizzonte, il tabellino

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-11

Parziali: 2-1; 4-3; 3-5; 4-2

Plebiscito Padova: L. Teani, L. Barzon 3, V. Valyi 1, G. Citino 1, E. Queirolo 2, A. Casson, A. Millo 2, S. Dario, H. Mckelvey 3, C. Meggiato, S. Centanni 1, Cassarà, C. Giacon. Allenatore S. Posterivo.

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 1, V. Gant 1, D. Bettini 1, V. Palmieri, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams 4, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Arbitri: Petronilli e Ercoli

Note: Spettatori 100 circa. Superiorità numeriche: Padova 4/8 + 2 rigori (1 fallito da Barzon, parato da Condorelli nel terzo tempo), Catania 3/6 + 3 rigori (1 fallito – parato da Teani a Bettini nel I tempo). Espulsa per proteste Marletta (C) a 3.30 nel terzo tempo. Ammonita Miceli (C) per proteste nel terzo tempo. Uscita per limite di falli Centanni (P) a 4.09 nel quarto tempo.

Folle rimonta della Brizz Nuoto a Bologna

Sofferta, rincorsa, voluta ed ottenuta. La prima vittoria della matricola Brizz Nuoto nella sua storia in massima serie sarà ricordata per molti motivi. In primis per la rimonta effettuata sulle padrone di casa del Bologna sconfitte 10-12 alla Piscina Sterlino del capoluogo felsineo.

Il sette acese, infatti, parte decisamente contratto subendo un parziale di 4-0 nei primi 3 minuti di gioco firmato dalle bolognesi Perna, Altamura e due volte il centro canadese Lekness. Un avvio shock per le siciliane che faceva presagire ad un ko di larghe proporzioni in un match che sarebbe dovuto essere diverso.

Il tecnico Zilleri invoca la calma e la Brizz Nuoto inizia a giocare. Per davvero. Rifilando a sua volta un parziale di 1-5 con la rete di Santoro e le doppiette di Sapienza e Milicevic entrambi ispiratissime sotto porta.

All’intervallo lungo il parziale è di 5-5. Nella terza frazione le acesi tornano sotto nel punteggio. Alle tre reti del Bologna rispondo Sasover ed ancora Milicevic.

Inizia l’ultima frazione di gioco e sul 8-7, la Brizz mette la freccia schiacciando il piede sull’acceleratore. Il conducente é Ana Milicevic: la serba trascina con altre 3 marcature la Brizz coadiuvata dalle reti di Sasover e Sapienza fino al 10-12 finale.

Zilleri “Felicissimo per le ragazze”

Il commento del tecnico Carlo Zilleri: “Sono felicissimo di come le ragazze hanno gestito la partita di oggi e ovviamente per il risultato finale. Siamo la stessa squadra dell’anno scorso, la più giovane di tutta la serie A (età media di 19 anni), ripescate per i capelli ad un mese dal campionato. É normale che in una categoria che, non è la nostra, sia necessario un periodo di ‘apprendistato’. Oggi (ieri per chi legge, ndr) finalmente ho visto tutte le ragazze lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune, ed ognuna ha fatto la propria parte! Tredici pezzi di un unico meccanismo. Ogni volta che giochiamo a Bologna dobbiamo sempre andare sotto 4-0 prima di iniziare a giocare ma per oggi è andata bene… Questo deve essere il nostro punto di partenza per cercare di migliorarsi giorno dopo giorno”.

La formazione acese di Via Sardella conquista così i primi 3 punti nella storia del club in serie A1 utili soprattutto, a cancellare lo zero in classifica delle prime quattro giornate. E fondamentali per alimentare la corsa salvezza e dare un segnale alle altre rivali.

Da lunedì, Brizz di nuovo a lavoro per preparare la sfida del 3 dicembre quando alla Piscina Scuderi di Catania arriverà la corazzata Sis Roma.

Rari Nantes Bologna – Brizz Nuoto, il tabellino, Milicevic firma 6 reti

Rari Nantes Bologna-Brizz Nuoto 10-12

Parziali 4-0; 1-5; 3-2; 2-5

Rari Nantes Bologna: Sesena, A. Repetto 2, Perna 2, Lekness 3, Mazzia, Musso, Morselli, M. Lepore, Marchetti, De Vincentis 1, Altamura 1, F. Toth, Allotta. Allenatore A. Posterivo.

Brizz Nuoto: H. Santapaola, Sapienza 4, Vitaliano, Sasover 1, Arcidiacono, M. Spampinato, Cappello, Pane, Pastanella, Santoro 1, Giuffrida, A. Milicevic 6, Paladino. Allenatore Zilleri.

Arbitri: Valdettaro e L. Bianco

Note: superiorità numeriche: Bologna 2/8 + 1 rigore, Brizz 5/10 + 1 rigore. Spettatori 100 circa.

Risultati della quinta giornata

Rari Nantes Bologna – Brizz Nuoto 10-12

Rapallo – Como Nuoto 16-10

Plebiscito Padova – Ekipe Orizzonte 13-11

Trieste – Bogliasco 11-10

Sis Roma – Florentia 21-6

Classifica serie A1 dopo cinque giornate, Ekipe Orizzonte terza

Questa la graduatoria dopo 5 turni: Sis Roma e Plebiscito Padova 15 punti; Ekipe Orizzonte 12; Trieste 9, Bogliasco e Rapallo 6; Rari Nantes Bologna, Rari Nantes Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto 3.