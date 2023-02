Pallanuoto femminile serie A1 a Nesima si gioca per il secondo posto

Sabato caldo per Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto impegnate nella quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. Le due squadre siciliane affrontano impegni fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte ricevono a Nesima alle 17 la Plebiscito Padova nel revival delle ultime due finali scudetto con in palio la seconda posizione nella regular season. La matricola Brizz Nuoto ospita la Rari Nantes Bologna in un match spareggio per la salvezza.

Ekipe Orizzonte cerca punti pesanti con la Plebiscito Padova

Tornano di fronte Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova. Una sfida che dice tutto al solo pronunciarla. Le due squadre si sono affrontate in questa stagione all’andata ed in Champions League. Il bilancio è di un successo per parte con le patavine che hanno vinto la sfida di andata ma perso l’incontro di Coppa Campioni (a casa loro) decisivo nel girone di qualificazione che ha permesso alle etnee di conquistare il pass per i quarti di finale della massima rassegna continentale. Sabato in palio il secondo posto alle spalle della Sis Roma che servirà in ottica play off scudetto. La miglior posizione in classifica, infatti, garantisce di giocare l’eventuale bella in casa.

La partita si gioca sabato 18 febbraio a Nesima alle 17. La partita tra Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova sarà visibile anche in diretta streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale del club catanese.

Di Mario “Match molto importante”

A fare il punto sul momento della squadra etnea, alla vigilia del match contro le biancoscudate, è il presidente dell’Ekipe Orizzonte Tania Di Mario.

“Quella contro il Padova – sottolinea il massimo dirigente etneo – sarà sicuramente una partita per noi molto importante, al di là del risultato finale e da quello che potrà cambiare in classifica. La nostra squadra, sia nei momenti determinanti che in quelli più critici, ha sempre dimostrato di saper dare il massimo per riuscire a superarli e vorrei che accadesse proprio questo. Probabilmente è uno di quelli più importanti della stagione, in cui si decide che strada prendere, e ovviamente questo è il momento opportuno per fare in modo di incamminarsi per il verso giusto”.

Il presidente dell’Ekipe Orizzonte prosegue: “Siamo felici che la prossima settimana avremo la possibilità di giocare nuovamente la partita di Coppa a Catania, perché sappiamo che per la nostra società e per lo sport della pallanuoto si tratta di un evento di grande importanza. Stiamo organizzando questo momento nel migliore dei modi e ci aspettiamo che venga tanta gente in piscina a vederci e a fare il tifo per noi non solo domani, ma soprattutto sabato prossimo nella sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Glyfada”.

Brizz Nuoto riceve Bologna per non perdere il treno salvezza

Alle 16.30 alla piscina Scuderi di Catania la Brizz Nuoto riceve il Bologna per un vero e proprio match salvezza. Quasi da ultima spiaggia. Le acesi, esordienti in massima serie, cercano ancora la prima vittoria casalinga in questa stagione. I sei punti conquistati, infatti, sono arrivati da due vittorie in trasferta. La prima proprio con le Felsinee a casa loro nella sfida di andata.

In classifica le acesi hanno raccolto 6 punti e sono ultime con una partita in meno (contro la Plebiscito Padova), le ospiti invece hanno un punto in più grazie al pareggio interno di sabato scorso con la Florentia. Insomma, una partita da dentro o fuori con l’obiettivo di entrambe che rimane quello della salvezza diretta. Se la Brizz dovesse centrare l’intera posta le speranze per realizzare questa impresa si riaprirebbero.

Palladino “Proveremo a vincere, si deciderà nel finale”

A presentare la sfida è il portiere della Brizz Nuoto Francesca Palladino. “Affronteremo la Rari Nantes Bologna che conosciamo abbastanza bene. La partita di sabato sarà molto competitiva ed intensa. E sarà ad alti ritmi. Da parte di entrambe ci sarà molta tenacia. Noi usciremo le unghie e proveremo in tutti i modi a puntare ai tre punti e trovare la salvezza evitando i play out. Sarà una partita molto bella. Inizio a sentire l’agitazione e la voglia di giocare. E questo vale anche per le mie compagne. Credo che si deciderà tutto nell’ultimo quarto. Soprattutto per noi che diamo il massimo nell’ultimo quarto. Si spera non sia quello decisivo ma laddove lo sia sarà molto adrenalinico”.

Serie A1 femminile, il programma della quattordicesima giornata

Questo il programma della quattordicesima giornata.

Bogliasco – Trieste

Brizz Nuoto – Rari Nantes Bologna

Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova

Rari nantes Florentia – Sis Roma

Como Nuoto – Rapallo

Classifica, Ekipe Orizzonte terza, Brizz fanalino

Questa la classifica. Sis Roma 39 punti; Plebiscito Padova* ed Ekipe Orizzonte 33; Rapallo 21; Trieste 18; Bogliasco 15; Rari Nantes Florentia 10; Como Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7; Brizz Nuoto* 6.

Con l’asterisco una partita in meno

Like this: Like Loading...