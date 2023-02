Pallanuoto femminile, etnee vittoriose col brivido

Il primo round dei quarti di finale di Champions League va all’Ekipe Orizzonte. Le etnee espugnano Atene superando il Glyfada per 14-13 al termine di un match dai due volti. Il passaggio alle semifinali si deciderà sabato 25 febbraio quando a Nesima, alle 17, si giocherà il match di ritorno. Le campionesse d’Italia in carica avranno due risultati utili ma certamente non potranno fare troppi calcoli per entrare tra le prime quattro in Europa.

Ekipe Orizzonte a razzo nella prima metà

Rossazzurre col piglio giusto nei primi due parziali che portano le due squadre all’intervallo lungo sul 9-4 (5-3; 4-1). Poi però le greche si riportano sotto dopo l’inizio della terza frazione dopo aver subito la rete del +6 per le ospiti rimontando fino al -1 finale (5-2 e 4-3 i restanti due parziali). La padrone di casa, infatti, si fanno sentire ad inizio di ultima frazione quando Iris Wolves segna la rete del -1. Poi in superiorità l’Ekipe Orizzonte segna con Giulia Viacava e Valeria Palmieri. A metà frazione arriva anche il gol di Claudia Marletta che porta il punteggio sul 14-10. Le elleniche si rifanno sotto con Eirini Ninou (con l’uomo in più), e due reti di Stamatina Kontogianni. A 50″ dalla fine il punteggio è di 14-13 per le siciliane.

Tanta tensione con il giallo al tecnico Martina Miceli, un time-out per parte e niente più reti. Insomma, per le catanesi una vittoria col brivido.

Valeria Palmieri ed Alice Williams sono state le top scorer dell’Ekipe Orizzonte con tre gol a testa, mentre Bronte Halligan, Giulia Viacava e Claudia Marletta hanno segnato 2 volte ciascuno. Una rete per Dafne Bettini e Morena Leone. Per il Glyfada, Stamatina Kontogianni con 4 reti ha suonato la carica. Poi tre gol per Ilse Koolhaas, 2 a testa per Erini Ninou ed Iris Wolves e marcature singole per Thomais Moustakaria ed Eleni Grigoropoulou.

Halligan “Sfida divertente ma abbiamo commesso errori”

Al fischio finale è stata Bronte Halligan dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio sulla gara giocata dalla squadra etnea in questa andata dei quarti di finale della massima rassegna continentale. “È stata una partita certamente divertente – ha detto la numero 2 – e che abbiamo iniziato molto bene. Un match difficile, nel quale abbiamo commesso degli errori che dovremo analizzare con attenzione. La sfida di Catania sarà per noi davvero importante, perché potremo contare sul supporto dei nostri tifosi. E’ stata una partita dai due volti, anche per questo continueremo a lavorare duramente per farci trovare pronte per il match di ritorno e migliorare ciò in cui abbiamo sbagliato”.

Glyfada-Ekipe Orizzonte, il tabellino

Glyfada-Ekipe Orizzonte 13-14

Parziali: 3-5; 1-4; 5-2; 4-3

Glyfada: Karytsa, Ninou P., Moustakaria 1 Wolves 2, Grigoropoulou 1, Ninou E. 2, Antoniadi, Kanellopoulou, Koolhaas 3, Fountontou, Katsoni, Kontogianni 4, Tsiara. Allenatore Andreakos.

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 2, Lombardo, Viacava 2, Gant, Bettini 1, Palmieri 3, Marletta 2, Gagliardi, Williams 3, Longo, Leone 1, Celona. Allenatore Miceli.

Quarti di finale di Champions League, l’andata