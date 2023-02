Pallanuoto femminile, primo round in Grecia, ritorno il 25 febbraio

Obiettivo Champions League per l’Ekipe Orizzonte. Le campionesse d’Italia giocheranno ad Atene nella vasca del Glyfada per l’andata dei quarti di finale della massima rassegna continentale per club. L’appuntamento è per le 19 (le 18 in Italia) di sabato 11 febbraio. Il ritorno è fissato per il 25 febbraio nella piscina di casa di Nesima. In palio un posto tra le prime quattro.

La formazione allenata da Martina Miceli è arrivata in Grecia nella tarda serata di ieri e svolgerà la giornata di rifinitura nella capitale ellenica.

Sarà una partita ad altissima intensità, per la quale le rossazzurre hanno lavorato a lungo con l’intento di trovare la forma migliore in un momento molto intenso della stagione come quello attuale.

Viacava “Partita della verità”

Un match che capitan Valeria Palmieri e compagne aspettano di giocare da tempo, come ha spiegato alla vigilia Giulia Viacava dell’Ekipe Orizzonte: “Finalmente – ha puntualizzato la numero 4 rossazzurra – arriva un mese pieno di impegni importanti, che comincerà realmente proprio con questa partita contro il Glyfada. Poi affronteremo il Padova e sette giorni dopo ci sarà il ritorno di Champions, che sarà seguito anche dalla fase finale di Coppa Italia. Siamo contente quindi di avere l’opportunità di confrontarci con una squadra di ottima qualità anche in campo internazionale, perché potremo capire se siamo veramente pronte ad affrontare queste sfide sia a livello fisico che mentale”.

Ed inoltre: “Di sicuro nell’ultimo periodo abbiamo lavorato tanto e ci sentiamo pronte per questo match, nel quale non dovremo pensare tanto alle nostre avversarie ma soprattutto a noi stesse e a quanto valiamo. Loro hanno delle buone individualità in squadra, ma la nostra forza dovrà essere proprio il gruppo. Dobbiamo scendere in vasca cercando di mantenere la giusta serenità per dare il massimo. Sarà anche importante la differenza reti, in vista del ritorno. È chiaro che per adesso c’è un po’ d’ansia, perché qualcuna di noi vivrà per la prima volta una partita di questo tipo, ma tutte non vediamo l’ora di entrare in acqua e giocarla”.

Il cammino di Ekipe Orizzonte e Glyfada in Champions

L’Ekipe Orizzonte è arrivata ai quarti di finale vincendo il girone A che si è giocato a Padova pareggiando 11-11 con il Dunaujvaros Vc e vincendo 21-4 sullo Zvl 1886 ed il derby italiano con la Plebiscito Padova per 11-6.

Le greche del Glyfada sono arrivate seconda nel gruppo C alle spalle delle spagnole del Mediterranei con le quali hanno perso 10-9; la qualificazione ai quarti è arrivata grazie ai successi sull’Uvse Budapest per 11-7 e sull’Ethnikos Piraeus per 12-9.

In precedenza, nel gruppo di qualificazione, avevano superato la concorrenza di Tigra Zf Eger, Zv de Zaan, il Terrassa ed il Grand Nancy.