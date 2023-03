Pallanuoto femminile serie A1, etnee a quota 40 in classifica

Inizia con una larghissima vittoria il tour de force dell’Ekipe Orizzonte. Alla piscina di Nesima, la squadra allenata da Martina Miceli, fresca vincitrice della Coppa Italia, travolge 20-2 la Rari Nantes Bologna nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

Tre punti che portano le etnee a quota 40, sempre in terza posizione, che agganciano momentaneamente la Plebiscito Padova che deve giocare il big match con la capolista Sis Roma. Il rush continua il 18 marzo con la trasferta a Bogliasco per la penultima giornata, e poi il 23 marzo la sfida infrasettimanale che chiuderà la regular season. Successivamente le etnee si concentreranno per la Final Four di Champions League a Sabadell, in Spagna, che si giocherà il 31 marzo e l’1 aprile con le siciliane che giocheranno la semifinale con le padrone di casa.

Tutto facile per l’Ekipe Orizzonte

Match senza patemi d’animo per le rossazzurre che, contro la cenerentola del campionato, hanno chiuso la partita già nel primo parziale, chiuso 9-1. Le padrone di casa hanno poi concluso anche gli altri tre parziali di gioco in modo netto, rispettivamente per 4-0, 3-0 e 4-1.

Claudia Marletta e Alice Williams sono state le top scorer di giornata con quattro gol a testa. Tre reti per Dafne Bettini, due per Bronte Halligan, Valeria Palmieri e Morena Leone. A segno una volta a testa Cecilia Grasso, Giulia Oliva e Veronica Gant.

Celona “Felice di poter dare il mio aiuto”

In acqua nel quarto tempo, tra i pali, anche Ludovica Celona, che ha dato come sempre il proprio contributo alla squadra di Martina Miceli e ha fatto il punto al termine del match: “Sono davvero felice – ha detto Ludovica Celona – di far parte di questa squadra e di poter dare il mio aiuto, in qualunque occasione. La partita di oggi per noi è stata certamente un ottimo allenamento, purtroppo mancavano due di noi perché non erano al meglio, ma abbiamo comunque avuto modo di fare una buona prestazione di gruppo”.

E continua: “Anche la gara di oggi è stata certamente importante per continuare a prepararci in vista degli appuntamenti più impegnativi che ci attendono nelle prossime settimane, sia in campionato che in Champions League. Stiamo lavorando bene, siamo serene, partita dopo partita riusciamo a trovare sempre di più la sintonia necessaria. Questo rappresenta per noi un ulteriore punto di forza su cui costruire gli obiettivi che vogliamo raggiungere”.

Ekipe Orizzonte-Rari Nantes Bologna, il tabellino

Ekipe Orizzonte-Rari Nantes Bologna 20-2

Parziali: 9-1; 4-0; 3-0; 4-1

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso 1, G. Oliva 1, V. Gant 1, D. Bettini 3, V. Palmieri 2, C. Marletta 4, T. Lombardo, A. Williams 4, A. Longo, M. Leone 2, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Rn Bologna: O. Sesena, A. Repetto 1, V. Perna, F. Lekness, A. Mazzia 1, L. Redaelli, C. Morselli, M. Lepore, M. Marchetti, F. De Vincentiis, E. Altamura, F. Toth, M. Allotta. Allenatore A. Posterivo.

Arbitri: Chimenti e Carmignani

Note. Superiorità numeriche: Orizzonte 5/9 + due rigori e Bologna 0/4 + un rigore. Uscita per limite di falli Morselli (B) nel quarto tempo. Nell’Orizzonte in porta Condorelli nei primi tre tempi e Celona nel quarto. Nel terzo tempo Grasso (O) fallisce un tiro di rigore (parato). Spettatori 100 circa.