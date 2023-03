Pallanuoto femminile serie A1, il 15 marzo alle 15 etnee in acqua a Nesima

Inizia il rush finale della regular season per l’Ekipe Orizzonte. Mercoledì 15 marzo alle 15 le etnee – fresche vincitrici della Coppa Italia – ricevono nel posticipo infrasettimanale alla piscina di Nesima la Rari Nantes Bologna, fanalino di coda, per la sedicesima e terzultima giornata del massimo campionato di pallanuoto femminile.

Il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale del club catanese.

Un impegno infrasettimanale che lancia le rossazzurre verso la fase caldissima della stagione, che raggiungerà uno dei suoi momenti più caldi con la Final Four di Champions League in programma a Sabadell – in Spagna – il 31 marzo e l’1 aprile. In quell’occasione, la squadra allenata da Martina Miceli in semifinale contro le padrone di casa.

In ottica campionato, le etnee aspettano anche il risultato del big match del sedicesimo turno tra Plebiscito e Sis Roma, la seconda con la capolista. In caso di vittoria delle capitoline l’Ekipe Orizzonte potrebbe agganciare le venete.

Gant “Sfida servirà a mantenere ritmo partita”

Alla vigilia della partita contro la squadra felsinea, Veronica Gant dell’Ekipe Orizzonte fa il punto sul momento della squadra etnea: “Il match col Bologna – dice la numero 5 rossazzurra – ci servirà per mantenere il ritmo partita e soprattutto per rafforzare ulteriormente la coesione di squadra che abbiamo dimostrato di avere anche in Coppa Italia. Nelle prossime settimane ogni allenamento e ogni partita saranno fondamentali per costruire il nostro obiettivo legato alla Final Four di Champions League”.

Brizz Nuoto ko in casa con Trieste

Niente da fare invece per la Brizz Nuoto che sabato ha perso in casa con Trieste per 4-9. Match equilibrato fino all’intervallo lungo; nelle altre due frazioni le giuliane hanno accelerato siglando 6 reti e subendone 2. Acesi sempre a quota 9 ed in penultima piazza assieme al Como Nuoto con due lunghezze di vantaggio sulla Rari Nantes Bologna.

Brizz Nuoto-Trieste 4-9

Parziali: 0-1; 2-3; 2-4; 0-2

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza, A. Vitaliano 1, G. Pastanella, A. Arcidiacono 1, M. Spampinato, C. Cappello, I. Pane, N. Sasover 1, V. Santoro, M. Giuffrida, A. Milicevic 1, F. Paladino. Allenatore Zilleri.

Pallanuoto Trieste: F. Sparano, D. Vomastkova, E. De March 2, E. Sblattero, G. Marussi, L. Cergol, G. Klatowski, F. Colletta 1, G. Zizza 1, J. Vukovic 4, I. Riccioli 2, R. Santapaola, S. Ingannamorte. Allenatore P. Zizza.

Arbitri: Schiavo e Campora

Note. Superiorità numeriche: Brizz 1/7 e Trieste 1/5 + due rigori. Nessuna è uscita per limite di falli. Nel quarto tempo Santapaola (B) para un rigore a Cergol (T). Spettatori 150 circa.

Serie A1, i risultati della 16ma giornata

Bogliasco – Como Nuoto 12-7

Brizz Nuoto – Trieste 4-9

Rari Nantes Florentia – Rapallo 2-10

Mercoledì 15 marzo

Ekipe Orizzonte – Rari Nantes Bologna alle 15

Plebiscito Padova – Sis Roma alle 20

Classifica, Ekipe terza, Brizz in piena bagarre

Questa la classifica aggiornata. Sis Roma 45 punti; Plebiscito Padova 40; Ekipe Orizzonte 37; Rapallo 30; Pallanuoto Trieste 24; Bogliasco 18; Rari Nantes Florentia 13; Brizz Nuoto e Como Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7.