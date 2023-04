Pallanuoto femminile A1, siciliane cedono 10-7 nel finale in gara 1 dei play out

Sconfitta amara e salvezza più lontana per la Brizz Nuoto. La matricola acese, infatti, perde a Firenze il primo atto della finale dei play out del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile.

La Rari Nantes Florentia si impone 10-7 in gara 1 soffrendo però nella prima metà di gioco. Tanto rammarico per la matricola siciliana che era anche riuscita ad arrivare sul 5-3 in avvio della terza frazione ed a reggere fino al 7-7 di Santoro ad inizio del quarto parziale.

La Brizz Nuoto cede nel finale

Poi arriva il momento decisivo del match: Merli trasforma il rigore dell’8-7, mentre Banchelli para a Sapienza quello dell’8-8. La classica sliding door che cambia il destino e l’inerzia del match.

Alle siciliane finisce la benzina e sbandano. Di contro, le toscane piazzano l’allungo decisivo con i gol di Nesti e Cordovani, autore di una quaterna, che valgono il 10-7 finale ed una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Per la Brizz ancora una volta tanto rammarico per la nuova chance svanita nel finale.

Zilleri “Le ragazze hanno fatto una bellissima partita”

Carlo Zilleri, tecnico della Brizz Nuoto commenta il match. “Avevo chiesto alle ragazze di giocare, di non preoccuparsi dell’importanza dell’incontro e sopratutto di dimostrare che non siamo la squadra che Firenze aveva incontrato a Catania qualche mese fa. Le ragazze non mi hanno minimamente deluso. Hanno fatto una bellissima partita, rimanendo concentrate e sintonizzate sull’obiettivo per quasi tutto l’incontro. Peccato perché al quarto tempo… Complice la stanchezza, la bravura delle avversarie, qualche decisione discutibile e qualche errore di troppo hanno permesso a Firenze di portarsi sul +2 e la partita è finita. Pazienza, proveremo a fare ancora meglio sabato prossimo. Di sicuro sono più che orgoglioso di quello che hanno fatto vedere le ragazze in acqua quest’oggi. Mi aspetto che, sabato 6 maggio alle 13, Acireale risponda presente e venga in piscina a sostenere le sue ragazze!”.

Il 6 maggio l’ultima chiamata per la salvezza

Discorso salvezza rinviato a Gara 2. Il ritorno è in programma sabato 6 maggio alle 17.30 alla Piscina Scuderi di Catania ed eventuale bella il 13 alle 15 di nuovo in Toscana grazie al miglior piazzamento nella classifica al termine della stagione regolare.

Rari Nantes Florenzia – Brizz Nuoto, il tabellino

Rari Florenzia – Brizz Nuoto 10-7

Parziali: 2-2; 0-2; 4-2; 4-1

Rari Nantes Florentia: C. Banchelli, E. Gabelli, C. Nencha 1, S. Cordovani 4, G. Gasparri, N. Vittori, L. Nesti 1, B. Mugnai 1, M. Pantani, B. Merli 1, I. Landi 2, E. Capaccioli, G. Pellegrino. Allenatore Cotti.

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza 2, A. Vitaliano, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato, C. Cappello 1, I. Pane, N. Sasover 1, V. Santoro 1, M. Giuffrida, A. Milicevic 2, F. Paladino. Allenatore Zilleri.

Arbitri: Pinato e D. Bianco

Note. Uscita per limite di falli Sasover (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 5/9 + 2 rigori e Brizz 3/6 + un rigore. Banchelli (F) para un rigore a Sapienza dopo 4’48” del quarto tempo. Ammonito il tecnico Cotti (F) per proteste. Espulso il tecnico Zilleri (B). Spettatori: 200 circa.