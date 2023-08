Pallanuoto, al via l’1 ottobre, Final Six di Coppa Italia dopo girone andata

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte in casa con la matricola Cosenza, Brizz Nuoto nella tana della Sis Roma. Questa la prima giornata del massimo campionato di serie A1 di pallanuoto femminile che partirà il prossimo 1 ottobre.

Due le siciliane al via, come nella scorsa stagione: l’Ekipe Orizzonte che difende lo scudetto e va a caccia del 24mo titolo, quinto consecutivo, la Brizz Nuoto Acireale dopo la miracolosa salvezza conquistata nella finale dei play out contro Firenze, punta ad un campionato più solido grazie anche all’esperienza consolidata.

Il derby siciliano tra Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto alla quarta giornata

Nel calendario diramato dalla Fin (la Federazione italiana nuoto), spicca il derby siciliano alla quarta giornata prevista per il 21 ottobre (ritorno il 9 marzo).

Alla terza giornata però c’è già il revival dell’ultima finale scudetto tra Sis Roma ed Ekipe Orizzonte. Per le rossazzurre la stagione regolare si chiude col botto: nella vasca della Plebiscito Padova.

La formula del campionato

Varia leggermente la formula del massimo campionato nazionale. Le prime 4 andranno ai play off scudetto (la scorsa stagione le prime si qualificavano a questa fase). Le formazioni dalla sesta alla nona posizione disputeranno i play out mentre l’ultima retrocederà direttamente in serie A2.

Lo scudetto si assegnerà entro giovedì 23 maggio. Il campionato osserverà una lunga pausa (dal 2 dicembre al 24 febbraio) per incontrare le esigenze delle squadre nazionali che parteciperanno ai campionati europei di Netanya (3-16 gennaio) e ai campionati mondiali di Doha (2-18 febbraio), che completeranno le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi (27 luglio-11 agosto).

Play-Off scudetto

Le semifinali 1^-4^ e 2^-3^ si giocheranno al meglio delle tre partite, così come le finali scudetto e per il terzo posto. La prima ed eventuale terza partita si giocheranno in casa della squadra meglio classificata.

Semifinali (sabato 4 maggio, martedì 7 maggio ed ev. venerdì 10 maggio)

1^-4^

2^-3^

Finali primo e terzo posto (mercoledì 15 maggio, sabato 18 maggio, giovedì 23 maggio)

Play-Out retrocessione

Le semifinali 1^-4^ e 2^-3^ si giocheranno al meglio delle tre partite, così come la finale retrocessione. La prima ed eventuale terza partita si giocheranno in casa della squadra meglio classificata.

Semifinali (sabato 4 maggio, martedì 7 maggio ed ev. venerdì 10 maggio)

6^-9^

7^-8^

Finale retrocessione (mercoledì 15 maggio, sabato 18 maggio, giovedì 23 maggio)

Il cammino di Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto

1a giornata, 1 ottobre, ritorno 2 dicembre

Ekipe Orizzonte – Cosenza

Sis Roma – Brizz Nuoto

2a giornata, 7 ottobre, ritorno 24 febbraio

Brizz Nuoto – Bogliasco

Rapallo – Ekipe Orizzonte

3a giornata, 14 ottobre, ritorno 3 marzo

Sis Roma – Ekipe Orizzonte

Brizz Nuoto – Us Locatelli Genova

4a giornata, 21 ottobre, ritorno 9 marzo

Ekipe Orizzonte – Brizz Nuoto

5a giornata, 28 ottobre, ritorno 16 marzo

Ekipe Orizzonte – Bogliasco

Trieste – Brizz Nuoto

6a giornata, 4 novembre, ritorno 23 aprile

Brizz Nuoto – Plebiscito

Como – Ekipe Orizzonte

7a giornata, 11 novembre, ritorno 13 aprile

Us Locatelli Genova – Ekipe Orizzonte

Cosenza – Brizz Nuoto

8a giornata, 18 novembre, ritorno 20 aprile

Ekipe Orizzonte – Pallanuoto Trieste

Brizz Nuoto – Rapallo

9a giornata 25 novembre, ritorno 27 aprile

Como – Brizz Nuoto

Plebiscito – Ekipe Orizzonte.

Coppa Italia

Cambia il format e prende spunto da quanto avviene nella pallamano. Vi parteciperanno le prime sei squadre classificate al termine del girone di andata della regular season che giocheranno la Final Six dal 5 al 7 aprile.

Quarti di finale venerdì 5 aprile

(1) 3^-6^

(2) 4^-5^

Semifinali sabato 6 aprile

1^ classificata – vincente (2)

2^ classificata – vincente (1)

Finali 1°, 3° e 5° posto domenica 7 aprile.

