Pallanuoto femminile, 23mo scudetto per le catanesi, a Nesima finisce 8-6

Lo scudetto della pallanuoto tricolore rimane rossazzurro. L’Ekipe Orizzonte Catania supera 8-6, la Sis Roma in gara 4 della finale scudetto e si laurea per la ventitreesima volta campione d’Italia. Le etnee infatti chiudono la serie 3-1.

Dopo aver perso gara 1, le ragazze allenate da Martina Miceli sono risorte vincendo ai rigori gara 2 a Nesima dopo aver recuperato 2 reti nel finale. Da li qualcosa è cambiato e sono giunte le altre due vittorie a Roma in gara 3 per 13-9 ed oggi. Autentiche prove di forza per la squadra che quest’anno ha vinto la Coppa Italia ed è giunta terza in Champions League persa con tanto rammarico con il Sabadell poi campione d’Europa.

Per le etnee è anche il quarto scudetto di fila e continua il ciclo cominciato nel 2018-2019 proprio con le capitoline che rimangano ancora a bocca asciutta in termini di titoli italiani.

Match combattuto, vinto nel segno di Tania Di Mario

Eterna Tania Di Mario che a 44 anni rimane ancora decisiva. Il presidente dell’Ekipe Orizzonte torna ancora in acqua e con una sua rete nella quarta frazione porta in vantaggio le sue siglando il 7-6. Per lei il 13mo scudetto personale. Ma decisiva anche la giovanissima Morena Leone, a segno 3 volte nella terza frazione che hanno permesso alle due squadre di iniziare l’ultimo quarto in parità.

Equilibrio totale

Le due squadre giocano alla pari, si superano e si raggiungono a vicenda. La Sis Roma va avanti con Andrews, l’Ekipe Orizzonte ribalta con Marletta e Bettini mentre le ospiti pareggiano con Galardi.

Nel secondo tempo, Andrews porta ancora avanti le romane, poi Bettini pareggia. Piccozzi non sbaglia in superiorità numerica e manda al riposo lungo la Roma in vantaggio per 3-4.

Ekipe Orizzonte più cinica nel finale

La partita si decide nella seconda parte. L’Ekipe è cinica e segna con Leone, subisce il pareggio della Andrews ma poi ancora con la numero 12 che firma altre due marcature. Ancora Andrews pareggia su rigore.

Nell’ultima frazione, le catanesi sfruttano due superiorità numeriche. la prima con Di Mario, l’altra con Marletta. La Roma non ne ha più e non riesce più a far male. Alla fine è festa Catania.

Ekipe Orizzonte-Sis Roma, il tabellino

Ekipe Orizzonte-Sis-Roma 8-6

Parziali: 2-2; 1-2; 3-2; 2-0

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan, Di Mario 1, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams, A. Longo, M. Leone 3, G. Condorelli. Allenatore Martina Miceli.

Sis Roma: E. Eichelberger, Papi, G. Galardi 1, Carosi, S. Giustini, C. Ranalli, D. Picozzi 1, C. Tabani, C. Nardini, L. Di Claudio, A. Cocchiere, Andrews 4, Galbani. Allenatore Marco Capanna.

Arbitri: Colombo e Fraunfelder