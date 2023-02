Pallanuoto femminile, la sfida tra le campionesse d’Italia e la matricola

Davide contro Golia, campionesse d’Italia contro esordienti in A1. Questo ed altro nel derby di Sicilia tra Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto che si giocherà domani pomeriggio alle 15 alla piscina di Nesima a Catania per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile di pallanuoto.

La partita si potrà seguire in streaming attraverso la pagina Facebook dell’Ekipe Orizzonte.

Derby di Sicilia, derby etneo tra due compagini che hanno obiettivi diametralmente opposti: caccia all’ennesimo scudetto, alla Champions ed alla Coppa Italia per l’Ekipe, salvezza per la Brizz Nuoto, formazione di Acireale alla sua prima apparizione in massima serie.

Ekipe Orizzonte – Brizz Nuoto, pronostico chiuso

La sfida servirà sia alle rossazzurre che alle granata per focalizzarsi al meglio sui rispettivi obiettivi. Il pronostico è chiuso nettamente in favore dell’Ekipe Orizzonte. All’andata la sfida si chiuse con un 21-2 che non dà seguito ad ulteriori commenti.

Mese caldo per l’Ekipe Orizzonte, c’è anche la Champions

Inizia un mese caldissimo per l’Ekipe Orizzonte, che tra campionato e Champions League si troverà a giocare ben sei partite a febbraio. Un tour de force molto impegnativo per la squadra catanese, che comincerà già tra meno di 24 ore con un derby tutto etneo. E proseguirà martedì 7 con la trasferta a Rapallo, poi sabato 18 con la supersfida alla Plebiscito Padova, martedì 21 a Como.

Mentre l’11 ed il 25 le rossazzurre sono attese al doppio confronto con le greche del Glyfada nei quarti di finale di Champions League.

Longo “Ci sentiamo felici e propositive”

Alla vigilia della sfida contro la formazione acese, Aurora Longo fa il punto sulla squadra allenata da Martina Miceli, in vista del periodo intenso che comincerà con la partita di domani: “In questo momento – ha detto la numero 11 – ci sentiamo felici e propositive. Per noi le ultime gare giocate sono state ottime, perché abbiamo reagito e dimostrato che siamo sul pezzo, in vista degli impegni di coppa sempre più vicini. Questo mese sarà sicuramente molto impegnativo e pieno, ma l’atmosfera è quella giusta. La viviamo con grande serietà, ma sempre con il sorriso”.

E conclude: “Domani affronteremo il derby e questa non sarà una partita da sottovalutare. Data la scia positiva di questo periodo, però, sono sicura che entreremo in acqua con la grinta e lo spirito giusto”.

Il cammino della Brizz verso la salvezza

Il cammino della Brizz Nuoto, reduce dalla brutta sconfitta interna di sabato scorso con la Rari Nantes Florentia, dopo la sfida impari con l’Ekipe Orizzonte proseguirà col match spareggio casalingo col Bologna di giorno 18 febbraio (la dura trasferta a Padova si giocherà solo l’1 marzo). Poi giorno 22 trasferta a Roma, ospite della capolista. nelle ultime tre giornate le acesi riceveranno Trieste (11 marzo); saranno a Rapallo (18 marzo) e chiuderanno in casa l’8 aprile con un potenziale match salvezza col Como.

Serie A1 femminile, la 12ma giornata

Ekipe Orizzonte – Brizz Nuoto

Bogliasco – Rari Nantes Bologna

Rapallo – Trieste

Rari Nantes Florentia – Plebiscito Padova

Como Nuoto – Sis Roma

Classifica aggiornata, Ekipe Orizzonte terza, Brizz Nuoto ultima

Sis Roma, Plebiscito ed Ekipe Orizzonte fanno campionato a sé.

La classifica: Sis Roma 33 punti; Plebiscito Padova 30; Ekipe Orizzonte 27; Rapallo 18; Trieste 15; Bogliasco 12; Como Nuoto e Rari Nantes Florentia 9; Rari Nantes Bologna e Brizz Nuoto 6.