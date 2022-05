Pallanuoto, si gioca domani, 19 maggio, alle 17.30

Non c’è due senza tre. L’Ekipe Orizzonte Catania vuole concretizzare l’adagio e centrare la vittoria decisiva per la conquista del 22° campionato italiano della sua storia. Domani, giovedì 19 maggio alle 17.30 (diretta su RaiSport + HD), le etnee saranno ospiti del Plebiscito Padova per Gara 3 della finale scudetto. E cercano l’ultimo sforzo.

Ekipe Orizzonte al primo match point

Avanti 2-0 nella serie dopo le vittorie per 11-10 a Padova ed 8-6 a Catania, il Sette rossazzurro ha già il primo match point per conquistare il secondo campionato consecutivo, sempre ai danni delle venete. Il doppio vantaggio costruito grazie a due affermazioni solide e sudate nelle quali la formazione siciliana ha dato estrema prova di efficienza e di combattività, permetterebbe all’Ekipe Orizzonte anche il lusso di poter giocarsi l’eventuale gara decisiva a Catania, davanti al pubblico amico. Ma la compagine isolana non farà certamente questi calcoli e punterà a chiudere subito il discorso già domani.

Di contro, il Plebiscito Padova ha l’imperativo di vincere per allungare la serie e nutrire ancora speranze tricolore. Se è vero che dopo le prime due partite lo scudetto sembra aver preso la strada di Catania, è altrettanto vero che le venete venderanno cara la pelle e nulla è ancora deciso.

Padova ha battuto Ekipe Orizzonte solo una volta in questa stagione

Negli scontri diretti in questa stagione, le etnee hanno perso una volta, all’andata nella regular season, ed hanno vinto tre volte di fila, una nel ritorno della stagione regolare (ma solo di una rete), le altre due, come è noto, nella serie di finale.

Una nuova battaglia, che la squadra di Martina Miceli si prepara ad affrontare, con la consapevolezza delle insidie che la caratterizzano.

Gant “Gara 3 sarà difficile, abbiamo analizzato i nostri errori”

Lo sottolinea anche Veronica Gant alla vigilia, trasmettendo le sensazioni che accompagnano questa partita: “Gara 3 non sarà per niente semplice – ha detto la numero 5 rossazzurra – e ci sarà il fuoco in acqua, da entrambe le parti. Abbiamo analizzato gli errori commessi in Gara 2 e abbiamo lavorato per non commetterli nuovamente. Siamo pronte e non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo”.

Il programma delle finali scudetto

Questo è il programma della finale scudetto – al meglio delle 3 su 5 – tutto in diretta su RaiSport +HD. Il Plebiscito Padova ha il vantaggio di giocare eventuale gara 5 in casa per aver chiuso la stagione regolare al primo posto grazie alla differenza reti negli scontri diretti con le siciliane.

Gara 1 – venerdì 13 maggio

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 10-11

Gara 2 – lunedì 16 maggio

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 8-6

Gara 3 – giovedì 19 maggio

17.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte

Eventuale gara 4 – domenica 22 maggio

14.15 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Eventuale gara 5 – mercoledì 25 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte