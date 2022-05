Pallanuoto, domenica 22 maggio gara 4, etnee avanti nella serie tricolore 2-1

Una vittoria per chiudere il discorso scudetto e festeggiare il 22° titolo della propria storia. Domani, domenica 22 maggio alle 14.15, l’Ekipe Orizzonte Catania ospiterà il Plebiscito Padova con l’obiettivo di sfruttare il secondo match point. Questa volta davanti al pubblico amico. Gara 4 della serie finale del campionato di pallanuoto femminile si giocherà alla piscina Francesco Scuderi con diretta tv su RaiSport +HD. L’ingresso sarà libero e gratuito, per un match che si preannuncia attesissimo.

Etnee avanti 2-1 nella serie

Le rossazzurre allenata da Martina Miceli conducono la serie 2-1. Ma dopo aver vinto i primi due match (11-10 a Padova ed 8-6 a Catania), hanno frenato in gara 3 cedendola alle venete per 12-10 al termine di una sfida come sempre equilibrata. C’è voglia di riscatto ma anche di evitare che l’entusiasmo delle biancoscudate possa creare scherzi.

Capitan Valeria Palmieri e compagne sono certe di poter contare ancora una volta sul grande sostegno dei propri tifosi, come lascia intendere alla vigilia anche Giulia Viacava.

Viacava “Positivo giocare gara 4 in casa”

“Gara 4 sarà veramente importante – sottolinea la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte – ed è estremamente positivo avere l’opportunità di giocarla in casa. Dobbiamo ritrovare la nostra identità e recuperare subito la consapevolezza di essere sempre ciniche e capaci di farci trovare pronte nei momenti che contano. Serviranno soprattutto quella voglia e quella cattiveria che ci sono mancate in alcuni momenti della scorsa partita. Abbiamo analizzato con attenzione Gara 3 e capito tante cose che non dovremo assolutamente più ripetere e sbagliare, ma sappiamo bene di avere tante potenzialità da sfruttare al meglio. Sarà sicuramente una partita molto dura e fisica, da giocare fino alla fine con lucidità, pronte a capire qual è la mossa giusta da fare per poter vincere”.

E conclude: “Dovremo concentrarci innanzitutto sulla nostra difesa, che nella scorsa partita è stata davvero terribile, mentre di solito rappresenta il nostro cavallo di battaglia. Dobbiamo ripartire da lì per poi costruire anche il gioco in attacco. Considerando che sarà una partita di fondamentale importanza, ci aspettiamo di poterla condividere ancora una volta con i nostri tifosi, a cui chiediamo di venire come sempre numerosi sugli spalti per farci sentire il loro sostegno durante il match”.

Eventuale Gara 5 si giocherà mercoledì 25 a Padova.

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova, programma delle finali scudetto

Questo è il programma della finale scudetto – al meglio delle 3 su 5 – tutto in diretta su RaiSport +HD. Il Plebiscito Padova ha il vantaggio di giocare eventuale gara 5 in casa per aver chiuso la stagione regolare al primo posto grazie alla differenza reti negli scontri diretti con le siciliane.

Gara 1 – venerdì 13 maggio

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 10-11

Gara 2 – lunedì 16 maggio

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 8-6

Gara 3 – giovedì 19 maggio

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 12-10

Gara 4 – domenica 22 maggio

14.15 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Eventuale gara 5 – mercoledì 25 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte