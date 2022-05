Pallanuoto femminile, etnee in vasca il 7 maggio alle 16.30

Archiviato il successo sofferto per 7-6 in Gara 1 delle semifinali scudetto, l’Ekipe Orizzonte è pronta per Gara 2, questa volta a Roma. L’obiettivo delle campionesse d’Italia è quello di bissare anche nel ritorno il successo di due giorni fa per accedere direttamente alla finalissima.

La squadra allenata da Martina Miceli torna a cercare la concentrazione ideale per disputare con il giusto atteggiamento una nuova sfida difficilissima. Che mette in palio l’accesso diretto per la finale tricolore contro la vincitrice tra Plebiscito Padova e Verona.

Le rossazzurre affronteranno le capitoline domani, sabato 7 maggio, alle 16.30, al Polo Acquatico di Ostia e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Un match che si preannuncia più tosto che mai: di fronte le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania e le vincitrici della Coppa Italia 2022 della Sis Roma. In casa etnea c’è la consapevolezza di poter giocare ancora una volta con grande attenzione e combattività, come lascia intendere alla vigilia la numero 10 della formazione catanese.

Vukovic “Roma squadra forte, noi motivate per andare avanti”

“Come sempre – sottolinea Jelena Vukovic – sono convinta che se giochiamo secondo le nostre migliori possibilità in pochi possono batterci! Per noi non è stata una stagione facile, tra dita rotte, covid e tanti infortuni, però finalmente siamo insieme e abbiamo ancora voglia di giocare. Tanta voglia. Quelle dei play off sono le partite più belle da affrontare. La Roma ha vinto la Coppa Italia e posso dire senza alcun problema che sulla carta è la squadra migliore e più esperta del campionato. Come abbiamo dimostrato nelle ultime partite, noi però non molliamo, giochiamo fino alla fine e lottiamo su ogni pallone come se fosse l’ultimo. Il nostro vantaggio è il gioco di squadra e sarà sempre così. Perché solo insieme possiamo andare avanti e arrivare fino alla fine!”.

Le rossazzurre devono vincere per centrare la finale scudetto. Il regolamento prevede che in caso di parità si tireranno i rigori per decretare la squadra vincente. L’eventuale bella è prevista alla Scuderi di Catania il 10 maggio alle 20.